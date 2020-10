Trump niet de eerste door ernstige ziekte gevelde Amerikaanse president in functie Joeri Vlemings

02 oktober 2020

12u30

Bron: New York Times 6 Donald Trump is als Covid-19-patiënt niet de eerste Amerikaanse president die met een ernstig medisch probleem kampt tijdens de uitoefening van zijn ambt. Eerder droegen drie presidenten de macht tijdelijk over aan hun vicepresident, werden er evenveel zwaar ziek en stierven er vier anderen een natuurlijke dood. Allen waren ze in functie.

Volgens het 25ste amendement van de Amerikaanse grondwet, dat in 1967 werd bekrachtigd, mag een president die in de medische onmogelijkheid verkeert om het land te leiden, de macht tijdelijk overdragen aan de vicepresident. De president kan dan te allen tijde die macht weer opeisen, als hij zichzelf weer fit acht voor de job. Sinds 1967 hebben nog maar drie presidenten dat in de praktijk gebracht.



In 1985 onderging president Ronald Reagan een colonoscopie en droeg hij daarom voor even de macht over aan vicepresident George Bush. Reagan beriep zich toen niet expliciet op het 25ste amendement. Dat deed president George W. Bush wél. Tweemaal zelfs - in 2002 en 2007 - voor dezelfde medische ingreep, met name een endoscopisch onderzoek van de dikke darm. Het was toen vicepresident Dick Cheney die twee keer tijdelijk overnam.

Drie Amerikaanse presidenten werden ernstig ziek tijdens hun ambtsperiode. Na een besmetting met influenza flirtte George Washington in 1790 met de dood tijdens het tweede jaar van zijn presidentschap. In 1919 werd Woodrow Wilson ziek tijdens de Vredesconferentie van Parijs na de Eerste Wereldoorlog. Vermoedelijk was hij eveneens geveld door het griepvirus. De verzwakte Wilson kreeg in oktober 1919 ook nog eens een zware beroerte, maar bleef toch nog president tot begin maart 1921. Dwight D. Eisenhower had een hartaanval tijdens zijn eerste ambtstermijn en een beroerte tijdens zijn tweede.

Vier presidenten in functie stierven een natuurlijke dood: William Henry Harrison (1841), Zachary Taylor (1850), Warren G. Harding (1923) en Franklin D. Roosevelt (1945). Harrison stierf al op de 32ste dag van zijn presidentschap in 1841 op 68-jarige leeftijd.

Vier andere presidenten werden vermoord terwijl ze in functie waren: Abraham Lincoln (1865), James A. Garfield (1881), William McKinley (1901) en John F. Kennedy (1963).

En nu is president Donald Trump dus getroffen door het coronavirus. Het is afwachten hoe ziek hij wordt, áls hij al symptomen zou krijgen. Mochten Trump en vicepresident Pence allebei in de onmogelijkheid verkeren om als leider van de VS te functioneren, dan krijgt House Speaker Nancy Pelosi die verantwoordelijkheid. In dat geval zou het presidentschap overgaan van de Republikeinen naar de Democraten.