Trump niet bezorgd om Noord-Koreaanse rakettesten kv

26 mei 2019

03u22

Bron: Reuters, CNN 0 De Amerikaanse president Donald Trump maakt zich geen zorgen om de recente Noord-Koreaanse raketlanceringen. Hij is ervan overtuigd dat Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea, zich aan zijn belofte zal houden, zegt hij op Twitter. Daarmee gaat hij in tegen zijn eigen adviseurs en tegen de Japanse premier Shinzo Abe, die hij vandaag ontmoet.

“Noord-Korea heeft enkele kleine wapens afgevuurd, wat sommigen van mijn mensen en anderen verontrustte, maar mij niet. Ik heb vertrouwen dat voorzitter Kim zich aan zijn belofte aan mij zal houden”, schreef hij vandaag op Twitter. John Bolton, Trumps adviseur nationale veiligheid, zei gisteren nog dat de raketlanceringen een schending zijn van een resolutie van de VN-veiligheidsraad. Ook Japan is die mening toegedaan.

Eerder dit jaar hield Kim toezicht op de eerste lancering van een niet eerder getest wapen - een relatief kleine, snelle raket die volgens experts makkelijk te verbergen, te lanceren en te manoeuvreren is in volle vlucht.



In februari liep een ontmoeting met Kim Jong-un in Vietnam nog op de klippen. Trump had na de mislukte top verklaard dat Pyongyang een volledige opheffing van de sancties had geëist, een vraag waarop hij niet kon ingaan. De Noord-Koreaanse minister van Buitenlandse Zaken Ri Yong-ho zei dan weer dat Kim om een gedeeltelijke opheffing had gevraagd. Desondanks hecht de Amerikaanse president enorm veel belang aan zijn relatie met de Noord-Koreaanse dictator.

Trump is vandaag op staatsbezoek in Japan. Vermoedelijk zal hij tijdens zijn verblijf in Tokio met Shinzo Abe spreken over Noord-Korea’s nucleair en raketprogramma.

In zijn tweet spotte de president, die volgend jaar hoopt herverkozen te worden, ook met voormalig vice-president Joe Biden, zijn mogelijke tegenstander tijdens de verkiezingen van 2020. Trump spelde zijn naam verkeerd en genoot van de scherpe retoriek van Kim Jong-un over Biden. “Ik glimlachte toen hij Moerasman Joe Bidan (sic) een individu met laag IQ, en erger, noemde. Misschien geeft hij mij een teken?”, schreef Trump.

Nadien stuurde hij dezelfde tweet de wereld in, waarin de naam van Joe Biden juist werd geschreven. De oude liet hij echter ook in zijn tijdslijn staan.

North Korea fired off some small weapons, which disturbed some of my people, and others, but not me. I have confidence that Chairman Kim will keep his promise to me, & also smiled when he called Swampman Joe Bidan a low IQ individual, & worse. Perhaps that’s sending me a signal? Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link