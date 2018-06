Trump niet akkoord met slotverklaring G7, noemt Canadese premier "zwak" en dreigt met nieuwe importheffingen adv mvdb kv

09 juni 2018

17u09

Bron: belga 381 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de G7-top van belangrijkste industrielanden in Canada vroegtijdig verlaten. "We hebben de top afgesloten", zei Trump in La Malbaie. Trump verliet de top duidelijk voor het officiële einde en gaf een statement. De bijeenkomst werd overschaduwd door onenigheid tussen de Verenigde Staten en de andere leden, over onder meer invoerheffingen en het lidmaatschap van Rusland. Dat Trump de G7 vroegtijdig verlaat, wordt algemeen gezien als een teken van minachting. Na zijn vertrek reageerde Trump nog misnoegd op een uitspraak van de Canadese premier, met nieuwe dreigementen en een weigering om de slotverklaring te ondertekenen tot gevolg.

Trump reist naar Singapore, waar hij dinsdag de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un wil ontmoeten. Hij zal "binnen de minuut weten of de Noord-Koreaanse leider ernstig is over vrede en denuclearisatie", zo zei hij bij zijn vertrek van de G7-top. "Ik zal het binnen de minuut aanvoelen. Als ik denk dat het er niet in zit, dan wil ik mijn tijd en zijn tijd niet verspillen." Volgens de Amerikaanse president is de ontmoeting een "eenmalige kans" voor Kim Jong-un.

Over de G7 zei Trump dat de gesprekken over handel "uitermate productief" waren. Hij zou zijn partners "een vrijhandelszone voor de G7" voorgesteld hebben, "zonder taksen, subsidies of barrières". De relaties met de andere leiders gaf hij een score van 10 op 10, waarbij hij in het bijzonder de Canadese premier Justin Trudeau, Franse president Emmanuel Macron en Duitse bondskanselier Angela Merkel noemde. Mochten er evenwel vergeldingsmaatregelen komen op de Amerikaanse importheffingen, dan zou dat "een vergissing" zijn, zei Trump ook.

Canada haalt uit naar Amerikaanse invoerheffingen

Het Amerikaanse staatshoofd had eerder te kennen gegeven dat de VS en Canada een akkoord probeerden te sluiten over het verlagen van importheffingen en dat de betrekkingen tussen beide landen "beter zijn dan ooit".

Nochtans had de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland daarvoor nog uitgehaald naar de extra Amerikaanse invoerheffingen op staal en aluminium, die de VS officieel wegens "redenen van nationale veiligheid" opleggen. "Het is een illegale beslissing die volledig ongegrond is", zei ze. "Canada vormt geen bedreiging voor de nationale veiligheid van de Verenigde Staten."

Rusland opnieuw naar G8?

En ook de Europese leiders van de G7 hadden opnieuw hun ongenoegen geuit over de importtaksen. Daarnaast klaagde ook Japan aan dat de beslissing van de VS de vrije markt verstoort. "Onze exporten vormen geen bedreiging voor de veiligheid van de Verenigde Staten", werd benadrukt in een mededeling.

Behalve tegen de Amerikaanse invoerheffingen kantten de G7-bondgenoten zich ook tegen het voorstel van de VS om Rusland opnieuw toe te laten tot het intergouvernementeel forum. Japan gaf officieel geen commentaar, maar zowel Canada als de Europese leiders willen dat de Russen eerst van standpunt veranderen met betrekking tot de situatie in Oekraïne en de Krim. Rusland maakte deel uit van de G8, maar werd in 2014 uit de groep gezet naar aanleiding van zijn annexatie van het Oekraïense schiereiland.

Ook Italië wil terug naar G8 mét Rusland

Net als Trump vindt Italië dat Rusland weer zou moeten meedoen aan de bijeenkomsten van de invloedrijkste industrielanden, aldus de Italiaanse premier Giuseppe Conte op de G7-top. Ook Conte vindt dat via de topbijeenkomsten de dialoog met Rusland moet worden voortgezet. Maar Conte zei dat het nog te vroeg is ook de sancties tegen Moskou op te heffen.

Kort voor zijn vertrek naar La Malbaie had Trump gezegd dat Rusland weer betrokken zou moeten worden bij de bijeenkomsten. "Of je het nu leuk vindt of niet - en misschien is het niet politiek correct - maar we moeten een wereld besturen en de G7 was de G8 tot Rusland er werd uitgegooid", zei Trump.

De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov liet via de Russische staatstelevisie weten dat Rusland geen terugkeer naar de G8 gevraagd heeft.

"VS willen geen toezeggingen doen om plastic afval aan te pakken"

De onenigheid tijdens de G7-top heeft zich uitgebreid naar de milieuonderwerpen. De Verenigde Staten willen geen verbintenissen aangaan in de strijd tegen plastic afval, klaagde de Duitse bondskanselier Angela Merkel.

De VS waren volgens Merkel het enige land van de zeven dat weigerde zich ertoe te verbinden om plastic afval recycleerbaar te maken tegen 2030. "De Verenigde Staten zijn voorstander van het beschermen van de oceanen, maar willen niet deelnemen aan kwantificeerbare doelstellingen daaromtrent", zei Merkel in de marge van de G7-top.

Daardoor komt dit onderwerp bij de lijst van zaken waarover de G7-top een zogenaamde "6+1" verklaring zal afleggen, omdat de VS het niet eens geraken met hun partners Frankrijk, Duitsland, Japan, Canada, Groot-Brittannië en Italië.

De toenemende hoeveelheid plastic afval in de oceanen is een belangrijk onderwerp geworden. Regeringen in Europa overwegen om bepaalde producten voor eenmalig gebruik, zoals wattenstaafjes en plastic rietjes, te verbieden.

G7 willen handel eerlijker maken

De Groep van 7 (G7) geïndustrialiseerde landen is tijdens haar top in Canada overeengekomen om "het op regels gebaseerde internationale handelssysteem" te volgen en om protectionisme tegen te gaan, ondanks spanningen over de recente importheffingen van de Verenigde Staten. "We verbinden ons ertoe om de Wereldhandelsorganisatie te moderniseren om die zo snel mogelijk eerlijker te maken", klinkt het in een voorlopige versie van de gezamenlijke verklaring, die het Duitse persagentschap dpa kon inkijken. Daarmee zouden toegevingen gedaan worden aan de VS, die van mening zijn dat het huidige systeem oneerlijk is. De zeven naties zouden ook overeengekomen zijn om andere handelsbarrières af te bouwen.

Bijdehandse Macron laat sporen na bij Trump

De handdrukken tussen Donald Trump en Emmanuel Macron hebben in het verleden al krantenkoppen gehaald. Zo schudde Trump een jaar geleden bij zijn eerste bezoek als president aan Europa de hand van Macron zo krachtig, dat diens knokkels wit werden en zijn kaken samengedrukt. Bij de G7-top was het opnieuw prijs en nu liet Macron zich duidelijk ook gelden.

Een handdruk met Trump was ogenschijnlijk zo krachtig, dat daarna op livebeelden te zien was dat er een witte vingerafdruk overbleef op de rug van de rechterhand van Trump. Beelden daarvan werden door honderden mensen gedeeld via sociale netwerken en becommentarieerd. De meesten verklaarden het beeld als een Franse president die zich ook wilde laten gelden.

Trump heeft in het verleden al meermaals voor ophef gezorgd met ongewone en onbeleefde handdrukken. Soms schudt hij iemand zeer agressief de hand, andere keren laat hij niet los of trekt hij de andere persoon met een ruk tegen zich aan.

Slotverklaring

De Canadese premier Justin Trudeau deelde na afloop van de top mee dat alle deelnemende landen toch tot een overeenkomst gekomen zijn over een gemeenschappelijke slotverklaring die door alle partijen werd ondertekend.

Hij verklaarde ook dat hij tevergeefs had gehoopt dat Trump door de gesprekken tijdens de G7 van gedachten zou veranderen over de Amerikaanse invoerheffingen. Omdat dat niet was gebeurd, benadrukte Trudeau dat de Canadese tegenmaatregelen vanaf 1 juli van kracht zouden gaan. "Dat doen we niet graag, maar we gaan het zeker doen, want als Canadezen zijn wij vriendelijk en redelijk, maar laten we niet met ons sollen."

Dat schoot in het verkeerde keelgat bij de Amerikaanse president, die op het nippertje besliste dat de VS dan toch geen handtekening onder de verklaring zouden zetten. Trump is misnoegd dat Trudeau de Amerikaanse importheffingen in een persconferentie na afloop van de top "beledigend" had genoemd en gezegd had dat hij zich niet aan de kant zou laten schuiven. Volgens Trump gedroeg Trudeau zich tegenover hem net heel mild en gedwee. "Erg oneerlijk en zwak" schreef hij op Twitter.

"Omwille van Justins oneerlijke verklaringen tijdens zijn persconferentie, en het feit dat Canada gigantische tarieven oplegt aan Amerikaanse boeren, werknemers en bedrijven, heb ik onze Amerikaanse vertegenwoordigers de opdracht gegeven om het communiqué niet te ondertekenen", tweette Trump.

Hij dreigt daarnaast met nieuwe maatregelen: "We bekijken invoertarieven op auto's die de Amerikaanse markt overspoelen!", stelde hij.

Het is de eerste keer in de ruim veertigjarige geschiedenis van het forum van de belangrijkste industrielanden, dat een van de leden zijn steun voor een verklaring intrekt.

PM Justin Trudeau of Canada acted so meek and mild during our @G7 meetings only to give a news conference after I left saying that, “US Tariffs were kind of insulting” and he “will not be pushed around.” Very dishonest & weak. Our Tariffs are in response to his of 270% on dairy! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Based on Justin’s false statements at his news conference, and the fact that Canada is charging massive Tariffs to our U.S. farmers, workers and companies, I have instructed our U.S. Reps not to endorse the Communique as we look at Tariffs on automobiles flooding the U.S. Market! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trudeau "heeft niets gezegd dat hij nog niet eerder heeft gezegd, zowel in publieke als private gesprekken" reageert zijn kabinet. "We focussen ons op alles wat we verwezenlijkt hebben hier op de G7-top", luidt het.

Tegen protectionisme

De tekst, die wel ondertekend werd door de overige zes deelnemende landen, bevat geen concrete maatregelen met betrekking tot het handelsconflict rond de Amerikaanse importheffingen op staal en aluminium. De leiders engageren zich wel om onder meer invoerrechten en overheidssubsidies te beperken.

"We benadrukken de cruciale rol van een internationaal commercieel systeem gebaseerd op regels en blijven strijden tegen het protectionisme", staat in de verklaring. "Wij erkennen dat vrije, eerlijke en wederzijds voordelige handel de sleutel is voor groei en werkgelegenheid." Daarnaast willen de landen van de G7 de Wereldhandelsorganisatie (WTO) moderniseren en "om ze zo snel mogelijk eerlijker te maken".

2019: Biarritz

De volgende G7-top zal in de zomer van 2019 plaatsvinden in de populaire badplaats Biarritz, in het zuiden van Frankijk. Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron zaterdag bekendgemaakt na afloop van de bijeenkomst van de G7-landen in het Canadese La Malbaie. Frankrijk neemt volgend jaar het voorzitterschap van de G7 over van Canada.