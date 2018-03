Trump negeert vragen over Stormy Daniels bij aankomst in Washington IVI

26 maart 2018

11u17

Bron: AP 2

President Trump is teruggekeerd naar Washington - zonder vrouw en zoon - na een weekendje in zijn buitenverblijf in Mar-A-Lago, Florida. Bij aankomst negeerde de president vragen van reporters over het CBS-interview met Stormy Daniels dat op dat moment nog moest uitgezonden worden.