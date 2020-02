Trump neemt wraak: adviseur die tegen hem getuigde in afzettingsproces wordt uit Witte Huis verbannen KVDS

07 februari 2020

10u08

Bron: Belga, The Washington Post 2 Na zijn vrijspraak in het afzettingsproces wil d e Amerikaanse president Donald Trump een adviseur van de Nationale Veiligheidsraad die tegen hem getuigde uit het Witte Huis verbannen. Dat melden Amerikaanse media. Luitenant-kolonel Alexander Vindman zal spoedig op de hoogte worden gebracht dat hij naar het Pentagon wordt overgeplaatst.

De Washington Post meldt het nieuws op basis van twee bronnen die met de beslissing bekend zijn. Met de maatregel van Trump wordt een sleutelfiguur uit het impeachmentproces uit het Witte Huis verwijderd.

Opdracht

Vindman zelf had tegenover medewerkers gezegd dat hij er rekening mee hield de komende weken naar het ministerie van Defensie terug te keren, aldus de nieuwszender CNN. Onduidelijk is of dat vrijwillig of op aansturen van de regering zou gebeuren. In principe kwam er maar in juli een einde aan de tweejarige opdracht van Vindman in de Nationale Veiligheidsraad.





De 44-jarige officier had in november als getuige bij de verhoren in het afzettingsonderzoek de uitspraken van Trump tijdens een telefoontje met de Oekraïense president Wolodymyr Zelenski bekritiseerd. "Het was ongepast van de president om te vragen een onderzoek te openen naar een politieke tegenstander", klonk het. (lees hieronder verder)

Vindman, de leidende Oekraïne-expert in de Nationale Veiligheidsdraad, had naar eigen zeggen live kunnen meeluisteren met het telefoongesprek.

De Amerikaanse Senaat, waarin de Republikeinen van Trump de meerderheid hebben, sprak de president woensdag vrij van alle aanklachten in het impeachmentproces. Na een maandenlang onderzoek en een proces van bijna drie weken in de Senaat is het impeachment daarmee definitief van de baan.

Aanleiding

Aanleiding voor de procedure was de Oekraïne-affaire: Trump zou bij Zelenski aangedrongen hebben op een onderzoek tegen zijn Democratische rivaal Joe Biden, om de presidentsverkiezingen van later dit jaar in zijn voordeel te beïnvloeden.

