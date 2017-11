Trump na schietpartij : "Dit gaat niet over wapenbezit maar over geesteszieke man" LB

Bron: Guardian, Washington Post, Daily Beast 0 EPA Donald Trump tijdens de persconferentie in Tokio. Schietpartijen zoals gisteren in Texas zijn volgens Trump niet aan het vrije wapenbezit te wijten, maar aan de geestelijke gezondheid van de dader. Volgens president Donald Trump heeft het vrije wapenbezit in de VS geen rol gespeeld bij de schietpartij van gisteren in Texas, waarbij 26 doden vielen. Volgens Trump is de geestelijke gezondheid van de dader de schuldige. De hervorming van de geestelijke gezondheidszorg is voor hem dan ook van groot belang, een herziening van de wapenwetgeving is volgens Trump niet aan de orde.

Toen hem tijdens een persconferentie in Tokio werd gevraagd welk beleid hij zou ondersteunen om het probleem van de schietpartijen in de VS aan te pakken, antwoordde Trump: "Ik denk dat mentale gezondheid hier het probleem is. Op basis van wat we nu weten, was dit een gestoorde man die al heel lang veel problemen had. In ons land hebben we, net als in andere landen, heel wat mensen met psychische problemen. Dit is geen wapenprobleem. Gelukkig was er iemand met een wapen die in de andere richting schoot, anders was dit nog veel erger geweest. Dit is een probleem van mentale gezondheid op het hoogste niveau".

Aan het einde van zijn tweedaags bezoek aan Japan sprak Trump zijn medeleven uit aan de nabestaanden van de slachtoffers. Hij bracht ook hulde aan de inwoners van Sutherland Springs. "In deze tragische tijden staan de Amerikanen samen sterk. Aan de gewonden en aan de families van de slachtoffers: Amerika bidt voor jullie, steunt jullie en rouwt samen met jullie".

Geweld tegen vrouw een kind

De 26-jarige dader van de schietpartij, Devin Patrick Kelly, diende van 2010 tot 2014 bij de luchtmacht, waar hij oneervol werd ontslagen wegens geweldpleging op zijn vrouw en kind. De schutter werd dood teruggevonden na een achtervolging door politie en burgers. Vermoedelijk was het een burger die mee de achtervolging had ingezet die hem doodschoot.

Trump verdedigt het gebruik van vuurwapens ter vergelding, net als de procureur-generaal van de staat Texas. Ken Paxton raadde kerkgemeenschappen in de VS aan zich te bewapenen of professionele beveiliging in te huren. "Indien meer parochianen bewapend zijn, is de kans groter dat een schutter wordt uitgeschakeld vooraleer hij de kans krijgt nog meer mensen te doden", zei Paxton in een interview met Fox News. Twee jaar geleden klaagde de gouverneur van Texas, Greg Abbott, nog dat de Texanen te weinig wapens kopen. "Ik ben beschaamd. Texas is de tweede staat op het vlak van nieuwe wapenaankopen, na Californië. Komaan, Texanen, dat kan beter @NRA", tweette hij in oktober 2015.

In 2015 bleek uit een peiling dat 63% van de Amerikanen dergelijke massaschietpartijen als een probleem van mentale gezondheid beschouwt. Maar volgens de beroepsfederatie van psychiaters lijdt de meerderheid van de mensen die geweld plegen niet aan een geestesziekte.

Relatie tussen geestesziekte en wapengeweld?

Maar hoe zit het nu met de relatie tussen wapengeweld en geestesziekte? Het aantal voorpaginaverhalen die geweldpleging melden in combinatie met geestesziekte steeg tussen 2005 en 2014 met 18 procent. In 2015 bleek uit een peiling dat 63% van de Amerikanen dergelijke massaschietpartijen als een probleem van mentale gezondheid beschouwt. Maar volgens de beroepsfederatie van psychiaters lijdt de meerderheid van de mensen die geweld plegen niet aan een geestesziekte. Bovendien, zo blijkt uit een studie gepubliceerd in het vakblad American Journal of Public Health, kunnen hulpverleners niet voorspellen wie geweld zal plegen. Wel blijkt dat meer geweld wordt gepleegd door slachtoffers van fysiek geweld, verslaafden en mensen die recent zijn gescheiden of werkloos zijn geworden. Slechts 4% van geweld gericht tegen personen is aan geestesziekte toe te schrijven. Bovendien blijken mensen met zware geestesziekten tien keer meer risico te lopen zelf slachtoffer van geweld te worden.

