Trump na ontmoeting met Poetin: "We moeten een nieuwe weg inslaan met vrede en stabiliteit" NDB en TTR

16 juli 2018

17u23

Bron: Belga, VTM Nieuws 3 Tijdens een gezamenlijke persconferentie hebben de Amerikaanse president Trump en zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin aangegeven dat ze een constructief gesprek hebben gehad. "We moeten een nieuwe weg inslaan van vrede en stabiliteit", klonk het. Voor de persconferentie begon, voerde een man actie door het 'Nuclear Weapons Ban Treaty' in de lucht te steken. Hij werd door de veiligheidsdiensten uit de zaal gezet.

"De meeting van vandaag is het begin van een langdurig proces, waarbij we een sterkere dialoog willen met Rusland. Onze relatie met Rusland was nooit slechter maar dat eindigde vier uur geleden. Het was een zeer constructieve dag, de paar uurtjes dat we hebben samengezeten hebben we gezien dat diplomatie en engagement noodzakelijk zijn. Onze meningsverschillen moeten stoppen”, zei Trump. “Ik kan geen beslissingen nemen over andere landen maar we moeten een nieuwe weg inslaan met vrede en stabiliteit.”

Russische inmenging

Trump had het ook even over de vermeende Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in 2016. “Die boodschap wordt het best in persoon gebracht, want president Poetin is daar enorm mee begaan”, zei Trump. Poetin blijft elke inmenging ontkennen. "Ik moest herhalen wat ik al meermaals heb gezegd, ook tijdens onze persoonlijke contacten, dat de Russische staat zich nooit heeft ingemengd en ook zich niet zal inmengen in interne Amerikaanse aangelegenheden, zoals verkiezingsprocessen", aldus de Russische president. "Ik hoopte wel dat hij zou winnen."

"Waarom denk je dat dat president Trump mij vertrouwt? Ik vertrouw hem. Hij verdedigt de Amerikaanse belangen, ik verdedig de Russische belangen. We moeten ons baseren op feiten, niet op onmiddellijke politieke belangen. Geef mij één feit dat bewijst dat er inmenging was. Dit is compleet absurd."

Ook de Amerikaanse president weigert later vandaag de stelling te onderschrijven dat Rusland zich had gemoeid. "We voerden een briljante campagne en dat is waarom ik president ben", aldus Trump. Hij ziet "geen reden waarom" Rusland verantwoordelijk zou zijn. Dat terwijl Amerikaanse inlichtingendiensten stellen dat dit wel had plaatsgevonden.

Beide presidenten hadden het ook over de twaalf Russische inlichtingenofficieren die zijn aangeklaagd voor het hacken van computers van de Amerikaanse Democratische partij in de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen van 2016. Poetin bood aan dat Russische ordediensten de Russische officieren zou ondervragen. Een aanbod dat Trump verwelkomde.

Krim

Trump en Poetin spraken ook over de Russische annexatie van het schiereiland de Krim gesproken. Volgens Poetin beklemtoonde Trump daarbij de annexatie als illegaal te beschouwen, terwijl Moskou er een ander standpunt op nahoudt.

"Het standpunt van de president over de Krim is bekend en hij houdt daaraan vast wanneer hij spreek over de illegaliteit van de hereniging van de Krim met Rusland", aldus Poetin. "Ons standpunt is anders." Volgens de Russische president gebeurde het referendum in maart 2014 volgens de internationale normen. "Voor zover het ons, de Russische Federatie, aangaat, is deze kwestie van tafel. Punt."

Tijdens de NAVO-top vorige week in Brussel kreeg Trump ook de vraag of hij de annexatie zou erkennen. "Obama heeft dat laten gebeuren, dat staat niet op mijn rekening. Ik zou dat niet laten gebeuren hebben. Wat er nu met de Krim zal gebeuren, weet ik niet", zei hij toen.

Daarnaast zei Trump ook dat de crisis in Syrië best kan worden aangepakt als de Verenigde Staten en Rusland samenwerken. “We hebben het potentieel om honderdduizenden levens te redden”, zegt Trump.

Compromitterend materiaal

De geruchten dat Moskou compromitterend materiaal over Trump zou hebben verzameld, lachte Poetin weg. In januari vorig jaar publiceerde de Amerikaanse site Buzzfeed documenten waaruit zou blijken dat de Russische inlichtingendiensten compromitterende informatie over Trump zouden hebben verzameld in de loop van de jaren. Het zou dan gaan over ontmoetingen met prostituees in Moskou.

"Ik hoorde de geruchten dat wij compromitterend materiaal zouden hebben", aldus Poetin. "Toen president Trump toen Moskou bezocht, wist ik zelfs niet dat hij in Moskou was. Niemand informeerde me daarover. Hij was er als een individuele zakenman."

Een directe ontkenning gaf hij evenwel niet. Hij verzocht de aanwezige journalisten ook om de kwestie te laten vallen. "Nonsens", zei hij ook.

Trump deed daarover ook nog een duit in het zakje. "Als ze het hadden, zou het al lang zijn uitgekomen", aldus de Amerikaanse president.

Opvolging

De meeting van vandaag was een begin maar moet opvolging krijgen. “We hebben een lange traditie van diplomatie en hadden vandaag een open dialoog, het is in het belang van beide landen dat we die verder zetten”, besloot Trump.

De Russische president noemde de gesprekken "succesvol" en riep beide landen op om meer samen te werken in de toekomst. "Er zijn geen objectieve redenen voor moeilijkheden. De Koude Oorlog is voorbij", aldus Poetin.