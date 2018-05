Trump na nieringreep Melania: "Het gaat goed met onze First Lady" ADN

15 mei 2018

16u46

Bron: Belga 2 Melania Trump (48) verkeert in goede gezondheid na de heelkundige ingreep aan haar nieren gisteren. De Amerikaanse First Lady zal nog twee tot drie dagen in het ziekenhuis verblijven. Dat meldt president Donald Trump.

"Het gaat erg goed met onze geweldige First Lady. Ze mag over twee à drie dagen het ziekenhuis verlaten. Bedankt voor zoveel liefde en steun! ", tweette president Donald Trump (71), nadat hij haar deze namiddag per helikopter in het ziekenhuis had bezocht. Hij liet eerder ook al weten dat de ingreep succesvol was verlopen.

Dat Melania toch zo lang in het ziekenhuis moet blijven, doet vermoeden dat het toch niet om een eenvoudige ingreep ging. Het Witte Huis had gisteren meegedeeld dat het om een embolisatie ging, dat is de kunstmatige sluiting van een bloedvat. De procedure wordt vooral toegepast in de tumortherapie. In de mededeling was sprake van het woord "goedaardig", maar verder werden geen bijzonderheden gegeven.

Our great First Lady is doing really well. Will be leaving hospital in 2 or 3 days. Thank you for so much love and support! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Heading over to Walter Reed Medical Center to see our great First Lady, Melania. Successful procedure, she is in good spirits. Thank you to all of the well-wishers! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link