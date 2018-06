Trump na e-mailaffaire: "Slotrapport is complete ramp voor Comey en FBI" TTR

15 juni 2018

14u38

Bron: Belga 0 Het slotrapport van het Amerikaanse ministerie van Justitie naar verschillende onderzoeksdaden van voormalig FBI-directeur James Comey is "een complete ramp" voor Comey en de FBI. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag gezegd, in een reactie op de publicatie van het rapport van inspecteur-generaal Michael Horowitz.

Horowitz concludeert in het rapport dat Comey bij het onderzoek naar de e-mailaffaire van Hillary Clinton wel duidelijk buiten zijn bevoegdheden is getreden, maar dat hij daarbij geen politieke motieven had. De inspecteur-generaal van het ministerie, een soort hoogste toezichthouder op de te respecteren regels, had het onder andere over "duidelijke en dramatische" afwijkingen van Comey in diens onderzoek en stelde dat die de reputatie van de FBI en het ministerie als een faire beheerder van de gerechtigheid schade hebben toegebracht.

"Het rapport van de inspecteur-generaal is een complete ramp voor Comey, zijn onderhorigen en, helaas, ook voor de FBI. Comey gaat nu officieel en met voorsprong de geschiedenis in als de slechtste chef van de FBI. Ik heb het volk een grote dienst bewezen door hem te ontslaan", zo twitterde Trump, die voorts zijn "goede instinct" loofde.