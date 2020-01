Trump na dodelijke aanval op Soleimani: “We ondernamen actie om een oorlog te stoppen, niet om er een te starten” ttr

03 januari 2020

21u41

Bron: sky news, cnbc 12 De Amerikaanse beslissing om een machtige Iraanse generaal te doden, “moest een oorlog stoppen”. Dat zei de Amerikaanse president Donald Trump vandaag tijdens een persconferentie in Florida na de moord op Irans machtigste generaal Qassem Soleimani door toedoen van een Amerikaanse aanval.

De Iraanse generaal Qassem Soleimani kwam afgelopen nacht om bij een Amerikaanse aanval op de luchthaven van de Iraakse hoofdstad Bagdad, op bevel van de Amerikaanse president Donald Trump. Soleimani was de leider van de Iraanse Revolutionaire Garde, een elite-eenheid binnen het Iraanse leger.

Trump zei vandaag tijdens een toespraak dat de Amerikaanse luchtaanval bedoeld was “om een oorlog met Iran te stoppen. Niet om er een te starten”. De Amerikaanse president beweerde ook dat Soleimani aanvallen plande op Amerikaanse doelwitten in Irak en dat hij de voorbije maanden aanslagen op basissen van de militaire coalitie zou hebben georkestreerd. Hij zou ook groen licht gegeven hebben voor de aanval op de Amerikaanse ambassade in Bagdad eerder deze week.

“Soleimani pleegt al 20 jaar terreurdaden om het Midden-Oosten te destabiliseren. Wat de VS gisteren deden, had al veel eerder gedaan moeten worden. Dan waren veel levens gered”, aldus de president vanuit zijn resort Mar-a-Lago. “We hebben hem op heterdaad betrapt.” Hij verklaarde ook dat de VS er niet naar streven om het regime in Iran te veranderen. De VS willen vrede, partnerschappen en vriendschappen met andere landen, beweerde Trump vanuit Florida. Maar hij voegde er wel aan toe dat hij “bereid is gelijk welke actie die nodig is te nemen, en dat is in het bijzonder van toepassing op Iran”.

Een Amerikaanse defensieambtenaar bevestigde vandaag aan CNN dat de VS duizenden extra troepen in het Midden-Oosten zullen inzetten. Volgens Reuters zou het gaan om bijna 3.000 militairen. De VS stuurden eerder al 750 extra troepen naar de regio wegens de gewelddadige protesten bij de Amerikaanse ambassade in Bagdad.