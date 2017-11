Trump na Azië-reis: "Maximale druk op Noord-Korea zetten" IB

De Amerikaanse president Trump kondigt een politiek van "maximale druk" op Noord-Korea aan. De Amerikaanse president Donald Trump heeft na zijn terugkeer van een bijna twee weken durende Azië-reis een "politiek van maximale druk" op Noord-Korea aangekondigd. Daarover was hij het eens met de regering van de VS-partners in de regio, vooral Japan en Zuid-Korea.

Met de Japanse regeringsleider Shinzo Abe raakte hij het eens over een "absolute vastberadenheid" om het Koreaanse schiereiland kernwapenvrij te maken. Het Chinese staatshoofd Xi Jinping verzekerde hem dat China zijn economische drukmiddelen zal behouden om dat doel te bereiken. Xi begreep dat Noord-Korea ook voor China een bedreiging is.

'Freeze-for-freeze-deal'

Trump wees een zogenaamde 'Freeze-for-freeze-deal' af. Daarmee wordt bedoeld dat in ruil voor het Noord-Koreaanse atoomprogramma de VS en zijn partners gemeenschappelijke militaire manoeuvres zouden stopzetten in de regio. Zulke plannen mislukten al in het verleden.