Trump moet rechtbankjury inzage geven in belastingaangifte, maar president gaat opnieuw in beroep TT

20 augustus 2020

17u36

Een Amerikaanse rechtbank heeft geoordeeld dat president Donald Trump niet kan blijven weigeren om een zogenaamde 'grand jury' inzage te geven in zijn belastingaangiftes en andere financiële documenten. De rechtbank volgt daarmee het oordeel van het Amerikaanse Hooggerechtshof, dat eerder tegen de president was ingegaan.

Een rechtbank in New York had onlangs gevraagd dat een grand jury inzage zou krijgen in de belastingaangiftes van de president. Net als altijd blokkeerde die het vrijgeven van deze en andere financiële documenten onder het mom van presidentiële immuniteit. Maar het Hooggerechtshof oordeelde begin juli dat er geen reden is voor Trump om de inzage te blijven weigeren. Ook door Trump benoemde conservatieve rechters Neil Gorsuch en Brett Kavanaugh sloten zich aan bij de meerderheid. “200 jaar geleden legde een groot jurist van ons Hof vast dat geen enkele burger, zelfs de president, boven de plicht staat om bewijzen voor te leggen wanneer daarom wordt gevraagd in een criminele procedure”, stelde het Hof in het vonnis. “Vandaag bevestigen we dat principe opnieuw.”

Een lagere rechtbank volgt het advies van het Hooggerechtshof nu, al betekent dat niet dat de rechtbankjury Trumps financiële huishouden nog voor de presidentsverkiezingen van november zal kunnen inkijken, aldus juridische experten in Amerikaanse media. Trumps advocaten kondigden aan nu ook weer in beroep te gaan, waardoor de zaak allicht nog een hele tijd zal blijven aanslepen na meer dan een jaar juridische twisten.



Trump is de eerste president sinds Richard Nixon in de jaren 70 die zijn belastingaangifte niet openbaar maakte, want zijn critici doet vermoeden dat hij iets te verbergen heeft.