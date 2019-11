Trump moet belastinggegevens voorlopig niet vrijgeven tvc

26 november 2019

12u26

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump moet zijn belastinggegevens voorlopig nog niet overmaken aan een commissie in het Huis van Afgevaardigden. Dat oordeelt het Hooggerechtshof, dat daarmee de beslissing van een lagere rechtbank blokkeert.

De beslissing is nog niet definitief. Wel wordt meegedeeld dat de vrijgave niet moet plaatsvinden zolang het Hooggerechtshof geen beslissing heeft genomen over het al dan niet behandelen van de beroepsprocedure die de president heeft aangekondigd. De advocaten van Trump hebben nu tot 5 december de tijd om formeel beroep aan te tekenen. Daarna zal het wellicht nog maanden duren voordat er een gerechtelijke beslissing komt.

Een federaal hof van beroep had eerder deze maand nog geoordeeld dat Trump die aangiftes, waar de procureur van Manhattan al maanden naar vraagt, wel degelijk moet vrijgeven. Zijn presidentiële immuniteit geeft hem niet het recht om niet in te gaan op het bevel van de procureur, stelde het hof. Maar de advocaten van de president betwisten dat. Ze hadden het Hooggerechtshof daarom gevraagd de vrijgave van belastingaangiftes van de president te stoppen.

Naast de procureur van Manhattan, verkozen als Democraat, hebben ook Democratische parlementsleden zowel in Washington als in New York dossiers ingediend om Trump te verplichten om zijn fiscale situatie vrij te geven.

Trump is de eerste Amerikaanse president sinds Richard Nixon (1969-1974) die weigert om zijn belastingaangifte openbaar te maken, zoals dat de gewoonte is tijdens de campagne. Trump verklaart dat hij de documenten niet kon vrijgegeven, omdat hij extra controles moest ondergaan door de belastingdienst. Hij beloofde vorige week wel dat hij zijn aangiftes nog voor de presidentsverkiezingen van 2020 zal publiceren.

Invloed

Het Hooggerechtshof is de belangrijkste rechtbank van de Verenigde Staten en beslist onder andere over grote ethische vraagstukken zoals het recht op abortus, het homohuwelijk en migratiewetten. De negen rechters zetelen in principe voor het leven en worden benoemd door de zittende president, die daarmee een grote invloed heeft die tientallen jaren kan voortduren, ook na zijn presidentschap.

Vorig jaar werd de conservatieve Brett Kavanaugh de tweede rechter die door president Trump benoemd werd. Met hem in het college helt de balans tussen conservatieve en progressieve rechters met 5 tegen 4 over naar het conservatieve kamp.