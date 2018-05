Trump moet afvallen. Deze trucjes passen chef-koks Witte Huis toe om aantal calorieën terug te dringen Karen Van Eyken

31 mei 2018

16u50

Bron: CNN, The Washington Post 2 De Amerikaanse president staat erom bekend dol te zijn op fastfood, maar hij heeft persoonlijk erkend dat hij vijf à zeven kilo zou moeten kwijtspelen. Sinds januari hebben de chef-koks van het Witte Huis in samenspraak met voedingsdeskundigen enkele wijzigingen doorgevoerd die Trump moeten helpen om gewicht te verliezen. Dit zijn de veranderingen die het verschil moeten maken.

In januari woog de president 108 kilo droog aan de haak, zo verklapte zijn arts Ronny Jackson. Een aangepast dieet en trainingsprogramma moeten ervoor zorgen dat hij niet obees wordt. En Trump heeft zich geëngageerd om de richtlijnen van zijn artsen grotendeels op te volgen. Al komt er van bewegen wel (nog) niet veel in huis.

"Sommige mensen trainen, anderen niet," zei Jackson begin dit jaar. "Sommige mensen incorporeren dat niet in hun vaste routine, en ik zou durven stellen dat de president tot die laatste categorie behoort", aldus de vaste huisarts van het Witte Huis.

"Hij is enthousiaster over het dieet dan over het trainingsgedeelte, maar we gaan het allebei doen," had Jackson vastberaden gezegd.

Trump zelf heeft aan vertrouwelingen verteld dat enkele potjes golf en kleinere maaltijdporties wel voldoende zullen zijn om de nodige kilo's te verliezen. Maar hij heeft het effect dat beweging op zijn gezondheid kan hebben, duidelijk geminimaliseerd.

De arts stuurde een diëtist naar het Witte Huis om de chef-koks bij te staan in het terugdringen van het aantal calorieën en vetten in de voorgeschotelde maaltijden.

Vijf maanden na aanvang van zijn nieuwe voedingspatroon onthullen vertrouwelingen dat hen meerdere aanpassingen zijn opgevallen die erop wijzen dat het de Amerikaanse leider menens is.

Zo heeft zijn geliefde doorbakken steak met een stevige portie ketchup plaats moeten ruimen voor zeetong. Voortaan maken ook groenten hun opwachting op zijn bord, al is het vooralsnog niet duidelijk hoeveel hij er werkelijk van eet.

Een wijziging die opgemerkt werd door een andere vertrouweling is de manier waarop zijn hamburger dezer dagen is samengesteld met slechts een half broodje. "Soms doe ik dat ook zo," verklapte Rudy Giuliani, advocaat van de president en voormalig burgemeester van New York, aan The Washington Post. "Het is een goede manier om te diëten."

De tijd zal uitwijzen hoe succesvol de president op dit vlak zal zijn.