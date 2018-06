Trump: "Misschien nodig ik Kim Jong-un wel uit in Witte Huis" ADN KV

07 juni 2018

19u17

Bron: ANP, Belga, Sky News 7 De Amerikaanse president Donald Trump hoeft zich naar eigen zeggen "niet echt voor te bereiden'' voor de top met Kim Jong-un, de leider van Noord-Korea. "Het is vooral een kwestie van instelling en een bereidheid om dingen gedaan te krijgen", legde hij uit. Als alles vlot loopt, mag de Noord-Koreaanse leider zich mogelijk aan een uitnodiging voor een bezoek aan de VS verwachten.

Trump en Kim zitten op 12 juni om de tafel in Singapore. Het is de eerste keer dat twee zittende leiders van de landen elkaar ontmoeten.

"Alles is klaar" voor de historische ontmoeting over vijf dagen, aldus Trump, die eraan toevoegde dat dat nog kan veranderen. "Je weet nooit in deze wereld", klonk het. "Alles verloopt nu goed, ik hoop dat dat zo zal blijven. Als het zo blijft, dan zal de wereld een heel fijne plaats zijn."

Denuclearisering

"Ik denk dat ik goed voorbereid ben", klonk het. "Ik denk wel niet dat ik me zo veel moest voorbereiden. Het gaat over de houding, de wil om dingen geregeld te krijgen. Het draait om de vraag of mensen willen dat het gebeurt. En dat weten we erg snel."

Nog volgens de president zal de ontmoeting met Kim "veel meer" dan enkel een foto zijn en zou de top "één, twee of drie dagen" kunnen duren. Trump voorspelde een "erg productieve bijeenkomst''. Hij benadrukte dat de Noord-Koreanen hun nucleaire wapens moeten opgeven. "Als ze niet denucleariseren, is dat niet acceptabel." Trump deed die uitspraken toen hij de Japanse premier Shinzo Abe verwelkomde in het Witte Huis. Met zijn tussenstop in Washington wilde Abe nog eens zijn aanpak van de Noord-Koreaanse kwestie "nauw" coördineren met zijn Amerikaanse collega.

Vredesovereenkomst?

Volgens de Amerikaanse president is het mogelijk dat hij met Kim een overeenkomst tekent die een einde maakt aan de oorlog tussen beide Korea's. "Het zou kunnen, we zouden een overeenkomst kunnen tekenen, zoals u weet is dat een eerste stap. Maar ja, we kijken ernaar, we praten erover met veel mensen", zei Trump.

Als de top in Singapore een succes is, is Trump bereid om Kim Jong-un uit te nodigen voor een bezoek aan de VS, zei hij verder tijdens een gezamenlijke persconferentie met Abe. Op de vraag of hij Kim zou ontvangen in het Witte Huis of in zijn buitenverblijf Mar a Lago, antwoordde hij: "Misschien zullen we beginnen met het Witte Huis".