Trump: Mike Pence ook volgend jaar kandidaat vice-president IB

18 augustus 2019

23u43

Bron: Reuters, ANP 0 De Amerikaanse president Trump heeft laten weten dat zijn huidige vice-president Mike Pence ook volgend jaar bij de verkiezingen weer zijn ‘running mate’ zal zijn. De president zegt “zeer gelukkig” te zijn met de conservatieve Pence als vice-president.

“Ik ben zeer tevreden met Mike Pence”, zei Trump tegen journalisten voor hij in New Jersey aan boord van de Air Force One stapte.

Verwacht wordt dat Trump gemakkelijk de Republikeinse voorverkiezingen wint voor een tweede termijn: enkel Bill Weld, de oud-gouverneur van Massachusetts, heeft zich aangemeld als uitdager. Bij de Democraten strijden nog 24 kandidaten om de nominatie tot Democratisch presidentskandidaat.