Trump: “Met deze brexitdeal wordt handelsakkoord tussen VS en Verenigd Koninkrijk stuk lastiger” SVM

31 oktober 2019

20u49

Bron: Belga/ANP 0 Als het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie stapt met de deal zoals die er nu ligt, wordt het voor de Britten een stuk lastiger om ook een handelsovereenkomst met de Verenigde Staten te sluiten. Die boodschap stuurde de Amerikaanse president Donald Trump in een radio-interview uit naar zijn Britse collega Boris Johnson.

Volgens Trump kunnen het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten veel beter zaken met elkaar doen dan nu het geval is, maar dan moet er een 'betere' brexitdeal uit de bus komen. "Wij willen handel drijven met het VK en zij met ons", aldus Trump. "Maar bepaalde aspecten in de overeenkomst maken dat onmogelijk." De Amerikaan wees op onderdelen in de brexitdeal die handel met de VS op bepaalde vlakken uitsluit. Hij noemde dat "belachelijk".

De opmerkingen van Trump zijn slecht nieuws voor Johnson. De Britse premier presenteerde de commerciële kansen met de VS immers als een van de grootste bonussen van de brexit. Hij hoopt op een verkiezingsoverwinning op 12 december, zodat het Britse parlement dan eindelijk kan instemmen met een uittreding uit de EU.

Front met Farage

Trump raadt in dat verband aan om een groot front te vormen met euroscepticus Nigel Farage. “Ik heb geweldige relaties met veel wereldleiders, waaronder ook Boris. Hij is de juiste man op de juiste plaats. Als hij en Farage de handen in elkaar slaan, kan daar een fantastisch resultaat uit voortkomen.”

Over Labour-leider Jeremy Carbon had Trump niets positiefs te zeggen. “Als hij de verkiezingen zou winnen, is het land gedoemd. Hij zou enorm slechte beslissingen nemen.”