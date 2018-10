Trump: “Media gebruiken bommen om te scoren tegen mij” redactie

27 oktober 2018

07u17 6 De Amerikaanse president Donald Trump haalt fel uit naar de media. Hij verwijt ze de veertien naar Trump-criticasters verstuurde bompakketten te gebruiken om tegen hem te scoren.

“We hebben de afgelopen uren gezien dat de media pogingen doen om de sinistere actie van één individu te gebruiken om politieke punten te maken tegen mij en de Republikeinse Partij”, zei Trump op een verkiezingsbijeenkomst in Charlotte in de staat North Carolina.



De menigte in de zaal scandeerde vervolgens leuzen tegen de tv-zender CNN, die Trump kritisch volgt.

Toontje harder

Ook keerde Trump zich tegen Hillary Clinton, zijn rivale tijdens de verkiezingen van 2016 en een van de Democraten naar wie een bompakket werd verstuurd. Hij noemde haar net als tijdens de campagne destijds ‘Crooked Hillary’ (slinkse Hillary), waarop zijn aanhang luidkeels ‘sluit haar op, sluit haar op’ begon te roepen.

Voor zijn vertrek naar Charlotte had Trump in Washington tegen verslaggevers al gezegd dat hij niet van plan is om na de gebeurtenissen met de bompakketten zijn toon te matigen. “Ik kan nog wel een toontje harder”, aldus Trump.

Verdachte

Gisteren pakte de Amerikaanse politie in de buurt van Miami (Florida) een man op die ervan wordt verdacht de bompakketten te hebben verstuurd. De 56-jarige verdachte is een fervent aanhanger van Trump.

Zijn busje hing vol Trump-stickers.