Trump: “Massaschietpartijen moeten stoppen” bvb ttr

04 augustus 2019

19u42

Bron: Belga 1 In de Verenigde Staten zullen de Amerikaanse vlaggen aan officiële gebouwen tot en met 8 augustus halfstok hangen als eerbetoon aan de slachtoffers van de schietpartijen van dit weekend. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump vandaag bevolen. Hij zegt dat “de massaschietpartijen moeten stoppen”.

"We veroordelen deze haatdragende en laffe daden", aldus de president in een verklaring van het Witte Huis.

Bij de schietpartij in een Walmart in El Paso (Texas) zijn zeker 20 mensen om het leven gekomen. Nog eens 26 anderen raakten gewond. De politie onderzoekt of het gaat om een haatmisdrijf nadat een manifest van de schutter gevonden is. Bij de schietpartij in Dayton (Ohio) vielen 9 doden en 27 gewonden. Daar zou de schutter "in minder dan een minuut" geneutraliseerd zijn door de politie en zou een nog veel groter bloedbad vermeden zijn.

Trump vindt dat er wellicht meer gedaan moet worden om massaschietpartijen in de Verenigde Staten te voorkomen. “Dit is nu al meerdere jaren aan de gang... we moeten het doen stoppen”, verklaarde Trump. “We hebben al veel gedaan maar misschien moet er nog meer gedaan worden”, vervolgde de president, eraan toevoegend dat ook psychische aandoeningen een rol spelen. “Dit zijn mensen die heel erg geestelijk ziek zijn”, luidde het.

Nog volgens Trump zal hij maandag een aankondiging doen over de problematiek. Eerdere twitterde de president al dat alle vlaggen aan federale gebouwen en aan het Witte Huis halfstok zullen hangen.

....The flags at the White House will be lowered today through Thursday, August 8. Melania and I are praying for all those impacted by this unspeakable act of evil! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link