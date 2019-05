Trump mag van rechter verzoek om inzage in financiële gegevens niet blokkeren jv

21 mei 2019

07u11

Bron: dpa 2 Een Amerikaanse federale rechter heeft geweigerd om een dagvaarding van een commissie van het Congres te blokkeren. De commissie wilde inzage in de financiële gegevens van de Trump Organization, en de advocaten van de Amerikaanse president wilden dat verzoek blokkeren. Trump kondigde al aan dat hij in beroep zal gaan.

Volgens Trumps advocaten was de dagvaarding ongeldig, omdat het Congres niet bevoegd is om Trumps financiële transacties uit het verleden te onderzoeken voor corruptie. Boekhoudkantoor Mazars van zijn kant wees erop dat het zijn contract met Trump zou schenden, als het die documenten zou vrijgeven.

De voorzitter van de commissie, de democraat Elijah Cummings, had de dagvaarding bezorgd aan Mazars USA, al jaren de boekhouder van Trump en zijn organisatie.

In zijn vonnis schreef rechter Amit P. Mehta dat Trumps advocaten geen ernstige juridische vraag over de zaak naar voor brachten. Het risico op onherstelbare schade voor de president weegt, nog volgens de rechter, niet op tegen het publieke belang. In zijn argumentatie had de commissie aangegeven dat de gegevens vast krijgen, zou helpen in het overwegen van sterkere ethische wetten. Daarnaast zouden de gegevens de commissie ook helpen om na te gaan of de president grondwettelijke beperkingen op het ontvangen van geschenken van buitenlandse entiteiten heeft overtreden. Die twee argumenten zijn "geldige wettelijke doelen", meent de rechter.

De dagvaarding kwam er eind april. Cummings wilde zo nagaan of Trumps belastingaangiftes kloppen. In zijn getuigenis voor het Congres had Trumps vroegere advocaat Michael Cohen gezegd dat Trump, voor hij president werd, heeft gelogen over zijn nettovermogen.