Trump mag toch transgenders weren uit leger

22 januari 2019

16u54

Bron: ANP, Reuters 0 Het Amerikaanse hooggerechtshof geeft de Amerikaanse president Donald Trump toestemming om transgenders te weren uit het Amerikaanse leger. Het hof veegde daarmee uitspraken van drie lagere rechtbanken van tafel die de maatregel eerder verboden.

De Trump-administratie stapte naar het hooggerechtshof omdat ze geen verdere behandeling door federale hoven wilde. Dat zou de eigenlijke procedure zijn geweest, maar dat duurde volgens het huidige bewind te lang. Verscheidene federale gerechtshoven hebben de maatregel immers geblokkeerd, omdat die in strijd zou zijn met de grondwet.

Het hooggerechtshof heeft nu beslist dat de antitransgendermaatregel voorlopig weer mag ingesteld worden, tot de zaak uitgevochten en beslecht is door het hof van beroep in Californië, waar momenteel nog een procedure loopt.



Trump maakte in de zomer van 2017 bekend dat hij geen transgenders meer wilde toelaten op welke post dan ook in het leger: zowel nieuwe transgender militairen als transgender militairen die al in dienst zijn, zijn niet meer welkom. Een jaar eerder had zijn voorganger Barack Obama beslist dat transgenders in het leger mochten dienen en er konden rekenen op medische zorgen om een geslachtsverandering te ondergaan.

Studie

Volgens Trump kan het leger niet worden geremd door de enorme medische kosten en de ontwrichting die transgenders in het militaire apparaat met zich zouden meebrengen.

Uit een studie in opdracht van het Pentagon in 2016 blijkt echter dat de impact van transgender militairen op het budget en op de militaire paraatheid verwaarloosbaar zou zijn. Op dat ogenblik waren er naar schatting 2.450 transgenders in dienst in het Amerikaanse leger.

Transgender militairen, burgerrechtenorganisaties en holebi- en transgenderrechtenorganisaties stapten vervolgens naar de rechter om het besluit van Trump aan te vechten.