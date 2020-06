Trump maant gouverneurs aan om hardhandig op te treden: “Anders zien jullie eruit als een stelletje idioten”



AW

01 juni 2020

18u36

Bron: The New York Times 4 De Amerikaanse president Donald Trump heeft de gouverneurs aangemaand om de demonstranten in de VS hard aan te pakken. “Jullie moeten domineren”, zei hij tijdens een conferentiegesprek waarvan de New York Times een audiofragment in handen kreeg. “Anders zullen ze jullie overrompelen en zien jullie eruit als een stelletje idioten.”

Trump toonde zich tijdens de telefonische vergadering voorstander van een sterke arm der wet: “Je moet mensen arresteren en hen berechten met lange gevangenisstraffen.” Op die manier maande hij zijn gouverneurs aan om zich “dominanter” op te stellen jegens de demonstranten. “Als je niet domineert, verspil je je tijd, zullen ze je overrompelen en zien jullie eruit als een stelletje idioten.”



In heel de VS zijn demonstraties aan de gang nadat George Floyd (46) een week geleden in Minneapolis stierf door politiegeweld. Agent Derek Chauvin (44) had met zijn knie minutenlang op de nek van Floyd geleund. Alles bij elkaar duurde dat 8 minuten en 46 seconden. De laatste 3 minuten was Floyd al gestopt met ademen. Floyd had Chauvin al meerdere keren laten weten geen lucht te krijgen.

Lees ook:

Onze correspondente Greet De Keyser ziet grote problemen in de VS: “Dit protest is echt terecht”

Expert in politiek geweld voorspelt nog erger in de VS: “Er zijn mensen aan het werk die op een burgeroorlog hopen”