Trump maakte zich geen zorgen over Russische inmenging in verkiezingen, ook Verenigde Staten moeien zich bij verkiezingen in andere landen

28 september 2019

12u10

Bron: Belga en AFP 0 De Amerikaanse president Donald Trump maakte zich geen zorgen over de Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen. Dat heeft hij gezegd aan Sergej Lavrov, Russisch minister van Buitenlandse Zaken, en de Russische ambassadeur in Washington, Sergej Kisljak, tijdens een ontmoeting in het Witte Huis in mei 2017. Het verslag hiervan is nu pas bekend. Trump zei de Russen dat de Verenigde Staten zich immers ook moeien bij verkiezingen in andere landen. Dat schrijft de Washington Post.

De toegang tot het verslag van de ontmoeting werd beperkt tot een ongebruikelijk kleine groep, en over deze uitspraken van Trump werd niet eerder bericht. Trumps uitspraak dat ook de Verenigde Staten zich mengen in andere verkiezingen, was voor hoge ambtenaren binnen het Witte Huis de aanleiding om het verslag van de ontmoeting slechts aan een beperkt aantal mensen door te sturen. De krant beroept zich op drie anonieme bronnen.

Sinds de Democraten in het Huis van Afgevaardigden de impeachmentprocedure hebben opgestart, is er veel aandacht voor de manier waarop het Witte Huis gesprekken van Trump met andere leiders samenvat en vervolgens klasseert. De impeachmentprocedure werd opgestart nadat details uitlekten van het gesprek dat Trump in juli had met zijn kersverse Oekraïense ambtgenoot Volodimir Zelensky. In dat gesprek bood hij, volgens een klokkenluider, Amerikaanse hulp aan bij een Oekraïens onderzoek naar de zoon van Joe Biden. De vroegere vicepresident wordt mogelijk zijn tegenkandidaat bij de presidentsverkiezingen van volgend jaar. Dat gesprek werd vervolgens geclassificeerd in een systeem voor de meest gevoelige informatie, wat niet de gewoonte is.

Het is niet duidelijk of het verslag van de ontmoeting met Lavrov en Kisljak ook in dat systeem werd geclassificeerd.

Een dag voor de ontmoeting had Trump FBI-directeur James Comey ontslagen, vanwege het FBI-onderzoek naar de Russische inmenging. De Amerikaanse president noemde dat ontslag tegenover Lavrov en Kisljak een "opluchting".

De Washington Post kreeg geen reactie van het Witte Huis.

Kort na de ontmoeting raakte al bekend dat Trump in diezelfde ontmoeting ook al heel vertrouwelijke informatie over IS had gedeeld met Lavrov en Kisljak