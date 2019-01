Trump maakt voorlopig einde aan de shutdown, maar dreigt met nieuwe maatregelen als hij zijn muur niet krijgt kv

25 januari 2019

19u29 4 De shutdown van de Amerikaanse overheid wordt voor drie weken gestaakt. Dat deelde president Trump vanavond mee. De shutdown ging van start op 22 december en houdt al 35 dagen aan. Het is de langste shutdown in de geschiedenis van de VS. De president dreigt echter met een nieuwe shutdown als hij in de loop van de komende weken geen “eerlijk voorstel” van de Democraten over zijn grensmuur krijgt.

Trump maakte vanavond bekend dat hij samen met de Democraten een oplossing heeft uitgewerkt om een voorlopig einde te maken aan de shutdown tot 15 februari.

“Zoals jullie allemaal weten, heb ik een erg krachtige oplossing achter de hand, maar voorlopig moet ik die niet gebruiken”, zei hij, verwijzend naar zijn optie om de noodtoestand af te kondigen langs de zuidelijke grens. Op die manier kan hij het leger bevelen om de door hem zo gewenste grensmuur te bouwen zonder daarvoor toestemming van het Congres te krijgen.

“Muur komt er”

De beslissing over de muur moet ondertussen in de loop van de komende weken tot stand komen. Trump blijft het belang van een muur benadrukken en ziet daarin de voornaamste oplossing om de illegale migratie en drugssmokkel in te dijken. Hij verwees daarvoor onder andere de erg controversiële muur die Israël bouwde op de Westelijke Jordaanoever: “erg, erg succesvol”, zei hij daarover. “Zonder een fysieke barrière kan geen enkel programma voor grensbeveiliging werken”, beklemtoonde de president. Bovendien hoeft dat niet over de volle lijn een betonnen muur te zijn, klonk het. Staal kan net zo goed, net als bepaalde natuurlijke barrières.

Verwacht wordt dat hij alsnog de noodtoestand zal afkondigen als er de komende weken geen oplossing komt voor de financiering van de muur. De Amerikaanse president eindigde zijn toespraak immers met een dreigement: als hij geen eerlijk voorstel krijgt van het Congres omtrent de grensmuur, dan zal er een nieuwe shutdown komen, of zal hij “actie ondernemen” om de noodtoestand aan de grens aan te pakken.

Trump heeft tot nu toe altijd beweerd dat de shutdown zal aanhouden tot hij van de Democraten, die de meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, 5,7 miljard dollar krijgt om zijn grensmuur te bouwen. De Democraten zijn gekant tegen de muur en willen een meer efficiënte en minder kostelijke aanpak van de illegale migratie. Bovendien zijn er andere belangrijke zaken waarvoor overheidsgeld beter kan aangewend worden, benadrukken ze.

Uitbetaling ambtenaren

Sinds de shutdown op 21 december van kracht werd, zitten 800.000 Amerikaanse overheidsmedewerkers zonder inkomen: sommigen van hen zijn sindsdien niet meer aan het werk, anderen moeten voorlopig blijven werken zonder loon. De financiële situatie wordt voor velen van hen echter erg nijpend. Trump bevestigde vanavond dat wie moest wachten op zijn loon, dat zo snel mogelijk uitbetaald krijgt.

Meer over Trump

politiek

Congres