Trump maakt twee nationale monumenten drastisch kleiner

De Grand Staircase-Escalante, een paradijs voor geologen, wordt 85 procent kleiner. De Amerikaanse president Donald Trump heeft vandaag in Utah aangekondigd dat hij (de omvang van) twee nationale monumenten in die deelstaat drastisch gaat inkrimpen. De beschermde gebieden in kwestie zijn Bears Ears National Monument, in december vorig jaar door Trumps voorganger Barack Obama als monument gedecreteerd, en Grand Staircase-Escalante, in 1996 door toenmalig president Bill Clinton tot beschermd gebied uitgeroepen.

Bears Ears, genoemd naar twee mesas (tafelplateaus) in het gebied, strekt zich momenteel als beschermd gebied uit over 5.471 vierkante kilometer. De Grand Staircase-Escalante, een paradijs voor geologen, telt in zijn huidige omvang 7.571 km2.

Vrije baan voor prospectoren

Trump wil de oppervlakte van zowel Bears Ears als van Grand staircase met 85 procent inkrimpen. Naar de VS-president bij de aankondiging verklaarde, wil hij met het besluit de federale bemoeienis terugdringen en publieke eigendom "aan het publiek teruggeven". Dat publiek zou wel eens kunnen bestaan uit prospectoren naar gas, olie en mineralen. Volgens milieubeschermers begaat Trump dan ook een - uit ecologisch standpunt - monumentale blunder. Afgevaardigden van de vijf Native Tribes (Indianen) in Bear Ears hebben al aangekondigd morgen de regering-Trump gerechtelijk te zullen vervolgen.

Overigens zitten nog 25 andere nationale monumenten op de schop, waaronder Gold Butte in Nevada en Vermillion Cliffs in Arizona.