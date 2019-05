Trump maakt gebruik van noodmaatregel om voor 8 miljard wapens te kunnen verkopen aan Saudi-Arabië LH KV

24 mei 2019

21u36

Bron: ANP, Belga 8 De Amerikaanse president Donald Trump maakt gebruikt van een noodmaatregel om de bezwaren van het Congres te omzeilen en groen licht te kunnen geven aan een wapendeal waarbij Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten betrokken zijn. Dat heeft de Democratische senator Robert Menendez, lid van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, meegedeeld.

Vandaag schreef de New York Times dat de administratie van de Amerikaanse president Donald Trump zich voorbereidde om wapens met een waarde van 7 miljard euro te verkopen aan Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Volgens de krant hadden minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo en andere hoge verantwoordelijken er bij de regering op aangedrongen om zich te beroepen op een noodmaatregel zodat Trump kan voorkomen dat het Congres de verkopen blokkeert. De president heeft nu dus wel degelijk gebruik maakt van die noodmaatregel.

De regering-Trump zou meerdere commissies van het Congres hebben laten weten dat ze 22 wapendeals met een waarde van ongeveer 8 miljard dollar (7,1 miljard euro) doorzet zonder dat het Congres daarover zijn zegje kan doen. Door de noodmaatregel kan de president zich meer macht toe-eigenen. Die praktijk probeerde Trump ook toe te passen bij zijn plannen om een grensmuur tussen de VS en Mexico te bouwen. De spanningen tussen de VS en Iran zouden ditmaal voor het Witte Huis een reden zijn om het Congres buitenspel te zetten.

Verwijzend naar mogelijk op til zijnde aanslagen van Iran en zijn bondgenoten op Amerikaanse belangen, heeft Washington ook de legerinzet verhoogd. Vrijdag kondigde president Trump aan dat er “bij wijze van voorzorg” 1.500 extra soldaten worden gestuurd naar het Midden-Oosten.

Oorlog in Jemen

Een aantal leden van het Congres heeft bedenkingen bij de wapendeals. Ze vrezen onder meer dat de wapens worden ingezet tegen burgers in Jemen. Het Amerikaanse Congres keurde in april nog een resolutie goed om de Amerikaanse steun aan de Saudische coalitie in Jemen stop te zetten, maar Trump stelde zijn veto.

Een door Saudi-Arabië geleide coalitie strijdt al vier jaar tegen Houthi-rebellen die grote delen van Jemen in handen hebben. Senator Bob Menendez, lid van de Senaatscommissie voor buitenlandse betrekkingen, zei dat hij “teleurgesteld, maar niet verbaasd” is. Hij noemde het onbegrijpelijk dat de VS wapens leveren aan autoritaire landen als Saudi-Arabië.