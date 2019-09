Trump maakt einde aan vredesgesprekken met taliban kv

08 september 2019

02u48

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump maakt een einde aan de vredesgesprekken met de taliban. Dat heeft hij zaterdagavond aangekondigd op Twitter. Hij annuleert ook een geheime vergadering die zondag zou plaatsvinden.

Die geheime ontmoeting tussen de Amerikaanse onderhandelaars en de talibanleiders en, afzonderlijk, de president van Afghanistan, zou zondag plaatsvinden in Camp David, een buitenverblijf van de president. Dat verklaart Trump.

"Ze zouden vanavond (zaterdagavond, red.) aankomen in de Verenigde Staten. Jammer genoeg hebben ze deelgenomen aan een aanslag in Kaboel, waarbij een van onze goede soldaten omkwam, net als elf andere mensen", klinkt het. "Ik heb onmiddellijk de ontmoeting geannuleerd en een einde gemaakt aan de vredesonderhandelingen. Wie zou zo veel mensen doden om hun onderhandelingspositie te versterken?"

De aanslag vond donderdag plaats aan een controlepost in de omgeving van het NAVO-hoofdkwartier in Kaboel. Het was de tweede aanslag op enkele dagen tijd in de Afghaanse hoofdstad. De taliban eiste de aanval op, net op het moment dat de Amerikaanse gezant Zalmay Khalilzad er naar eigen zeggen in geslaagd was om na lange onderhandelingen een principeakkoord met de taliban overeen te komen.

"Als ze niet kunnen instemmen met een staakt-het-vuren tijdens deze zeer belangrijke vredesbesprekingen, en zelfs 12 onschuldige mensen doden, dan hebben ze waarschijnlijk niet de macht om over een belangrijke overeenkomst te onderhandelen. Hoeveel decennia willen ze nog vechten?", vraagt Trump zich nog af.

Het vredesakkoord moest toelaten dat de Amerikanen op termijn een groot deel van hun troepen uit Afghanistan terugtrekken, terwijl de taliban ervoor zouden zorgen dat terroristische groeperingen in Afghanistan geen voet aan de grond meer krijgen. Bij de onderhandelingen tussen de VS en de taliban was de Afghaanse regering evenwel niet betrokken.