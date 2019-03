Trump maakt decreet Obama ongedaan: CIA moet niet langer burgerslachtoffers drone-aanvallen melden lva

07 maart 2019

00u40

Bron: Belga 0 De Amerikaanse geheime dienst CIA is niet langer verplicht om te communiceren over eventuele burgerslachtoffers van luchtaanvallen met drones. Dat is het gevolg van een beslissing van president Donald Trump, die gisteren een decreet in die zin van zijn voorganger Barack Obama annuleerde.

Obama vaardigde het bewuste decreet op 1 juli 2016 uit nadat hem een gebrek aan transparantie werd verweten over burgerslachtoffers bij de wereldwijde geheime operaties van de Amerikanen. De maatregel verplichtte de directeur van de Amerikaanse inlichtingendienst om jaarlijks een rapport vrij te geven waarin vermeld werd hoeveel burgers er het voorbije jaar omkwamen bij aanvallen met drones op "terroristische doelwitten" die zich niet in een oorlogszone bevonden.

De beslissing van de president geeft meer speelruimte aan de CIA, op wie Trump steeds vaker beroep doet voor dit soort operaties. De maatregel geldt niet voor bombardementen uitgevoerd door agentschappen die afhangen van het ministerie van Defensie en die wel nog steeds een jaarrapport dienen te publiceren.

Mensenrechtengroeperingen reageerden al verontwaardigd op de vernietiging van het decreet en noemen de beslissing van het Witte Huis "onnodig" en een "gevaarlijke stap terug op vlak van transparantie en verantwoordelijkheid bij het gebruik van geweld".

Nadat er steeds vaker berichten opdoken over burgerslachtoffers verplichtte Obama in 2016 uiteindelijk de CIA om strengere procedures in te voeren die het risico op "collaterale slachtoffers" moesten beperken. Tegelijk ging hij meer en meer beroep doen op het leger voor het uitvoeren van dergelijke operaties. Toen Trump in januari 2017 aan de macht kwam, leken de CIA-operaties opnieuw toe te nemen. Zo werden er droneaanvallen gesignaleerd in onder andere Jemen en Libië, al werden die nooit door het Pentagon erkend.