Trump: “Lot Huawei kan geïntegreerd worden in handelsgesprekken met China” IB

24 mei 2019

04u45

Bron: Belga 0 Het lot van Huawei kan worden besproken tijdens de handelsonderhangelingen met Peking. Dat heeft de Amerikaanse president Donald Trump gezegd.

"Huawei is iets heel gevaarlijk vanuit veiligheids- en militair oogpunt. Heel gevaarlijk. Maar het is mogelijk dat Huawei opgenomen wordt in een handelsakoord. Als we tot een akkoord komen, zie ik Huawei wel opgenomen worden op een of andere manier", zei de president aan journalisten. Het is de eerste keer dat Trump Huawei betrekt bij de onderhandelingen om een einde te maken aan de handelsoorlog met Peking.

Zwarte lijst

Trumps regering zette het Chinese bedrijf eerder op een zwarte lijst. Daardoor mogen Amerikaanse bedrijven hun producten niet ter beschikking stellen van Huawei. Dat verbod werd wel opgeschort tot midden augustus, maar toch hangt de toekomt van bedrijf hier van af. Huawei is grotendeels afhankelijk van de chips die worden gefabriceerd in de Verenigde Staten.

De president ontweek vragen van journalisten hoe hij die integratie van Huawei bij de onderhandelingen zag. "Het is vroeg om dat te zeggen. We zijn zeer ongerust over (het risico van) Huawei op het vlak van veiligheid."