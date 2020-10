Trump loopt hoger risico op ernstig ziekteverloop door zijn leeftijd, gewicht en geslacht Joeri Vlemings

02 oktober 2020

14u17

Bron: Business Insider 0 De Amerikaanse president Donald Trump is besmet met het coronavirus, maar voelt zich goed, zo laten zijn persoonlijke arts en zijn echtgenote Melania weten. Toch zit de 74-jarige Trump statistisch gezien in een groep waar Covid-19 harder kan toeslaan dan bij andere patiënten. Zijn leeftijd, gewicht en geslacht spelen niet in zijn voordeel.

Sean Conley, de arts van het Witte Huis, schrijft in een brief dat alles nog goed gaat met Donald Trump. “Wees maar zeker dat ik verwacht dat de president zijn taken gewoon zonder onderbreking zal blijven vervullen tijdens zijn genezingsproces”, voegde hij er optimistisch aan toe. Ook tijdens de jaarlijkse medische checkups van Trump - die telkens weer veel aandacht krijgen - bleek de president officieel altijd kerngezond.

Maar er zijn ook objectieve factoren die statistisch gezien nadelig zijn voor Trump. Zo weten we al langer dat oudere mensen meer kans hebben om ernstig ziek te worden door een besmetting met Covid-19 dan jongere. Dat is ook vast te stellen in de sterftecijfers. Het komt erop neer: hoe ouder je bent, hoe meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis en om eraan te overlijden. In de VS zijn acht op de tien coronadoden 65 jaar of ouder, volgens de Centers of Disease Control and Prevention (CDC). Trump is 74 en zit dus in die hogere, risicovollere leeftijdscategorie. De sterftegraad van mensen tussen 65 en 74 jaar oud ligt rond de 10,4 procent. Die leeftijdsgroep heeft ook vijf keer meer kans om opgenomen te worden in het ziekenhuis dan patiënten tussen 18 en 29 jaar oud.

Bovendien kampt hij zichtbaar met overgewicht en ook met een te hoog cholesterolgehalte. Donald Trump woog bij zijn laatste medische controle 110 kg, voor een lengte van 1m90. Dat brengt zijn BMI op 30,47, waardoor hij in de categorie van ernstig overgewicht of obesitas zit. Volgens een onderzoek van de Nederlandse stichting Nationale Intensive Care Evaluatie (NICE) bleek 1 op de 3 van de ernstig zieke coronapatiënten op de intensive care obesitas te hebben. Ook de CDC zegt dat een BMI boven 30 “het risico op ernstige ziekte door Covid-19 verhoogt” en dat mensen met overgewicht drie keer meer kans hebben om in het hospitaal terecht te komen in vergelijking met mensen zonder onderliggende aandoeningen.

Tot slot bleek al snel na de uitbraak van de pandemie dat mannen gevoeliger zijn voor een besmetting met het nieuwe coronavirus dan vrouwen. Volgens een grootschalige Europese studie zou dat te maken hebben met een hoger niveau van een specifiek eiwit in het bloed dat het virus gebruikt om in onze cellen binnen te dringen. De sterftecijfers bij mannen liggen ook hoger dan dat bij vrouwen. Volgens de CDC zijn 54 procent van de coronadoden mannen en 46 procent vrouwen. In de leeftijdscategorie van Trump (65 tot 74 jaar) is de verhouding 61,2 procent vs 38,8 procent in het nadeel van de mannen.

Daar staat tegenover dat de president van de VS geen “gewone” patiënt is. Hij kan rekenen op de allerbeste medische zorgen, wat niet het geval was voor vele Amerikaanse Covid-19-patiënten die overleden. En in het algemeen overleeft de overgrote meerderheid van Covid-19-patiënten de ziekte en maakt ze een mild of zelfs asymptomatisch ziekteverloop door.

