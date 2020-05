Trump loopt boos weg op persconferentie: “Vraag dat niet aan mij. Vraag dat maar aan China” TTR

12 mei 2020

08u03

Bron: The Guardian 8 De Amerikaanse president Donald Trump beëindigde abrupt een persconferentie nadat een journaliste van CBS hem een kritische vraag stelde over zijn competitiedrang in de strijd tegen Covid-19. “Waarom ziet u de testcapaciteit als een wereldwijde wedstrijd?”, klonk het. “Vraag dat niet aan mij. Vraag dat maar aan China”, reageerde Trump gepikeerd vooraleer hij boos opstapte.



Tijdens de dagelijkse persconferentie, die plaatsvond in de rozentuin van de ambtswoning, benadrukte Trump dat Amerika dé wereldleider is op het gebied van testen. Hij zei dat hij de testcapaciteit verdubbelde in de VS, waardoor nu elke dag 300.000 mensen getest kunnen worden op Covid-19. Volgens Trump werden intussen meer dan 9 miljoen Amerikanen getest. “In geen enkel ander land wordt zoveel getest”, aldus Trump.

Weija Jiang, een CBS-journaliste met Aziatische roots, vroeg waarom de president de testcapaciteit beschouwt als “een wereldwijde wedstrijd terwijl er nog elke dag duizenden Amerikanen sterven aan de gevolgen van het virus”.



“Dat is geen vraag die je aan mij moet stellen”, reageerde Trump verontwaardigd. “Vraag dat maar aan China. Wanneer je het hen vraagt, zou je weleens een vreemd antwoord kunnen krijgen.” Vervolgens ging Trump over naar de vraag van een andere journaliste, maar Jiang vroeg de president “waarom hij dat specifiek tegen haar zei”. De president antwoordde dat hij die vraag aan eender wie zou stellen en noemde haar vraag een “nasty question”.

Na de clash probeerde CNN-journaliste Katilan Collins het woord te nemen, maar de president liet haar niet uitspreken. “Next”, klonk het kordaat. Collins drong alsnog aan, waarna Trump boos de persconferentie verliet.

