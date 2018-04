Trump looft Kim Jong-un en kijkt uit naar ontmoeting: "Onze meeting zal prachtig zijn voor de wereld" KVE

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft Noord-Korea's sterke man Kim Jong-un omschreven als "heel open" en "heel eerbaar". Hij zei tijdens zijn vergadering met de Franse president Emmanuel Macron ook uit te kijken naar zijn ontmoeting met Kim. "We gaan een ontmoeting hebben met Kim, heel binnenkort. We hebben rechtstreeks te horen gekregen dat zij die meeting heel binnenkort willen houden. We denken dat dit iets prachtig is voor de wereld."

Vrijdag houden Kim Jong-un de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in een historische ontmoeting in het grensdorp Panmunjom. Het is pas de derde keer dat de leiders van de twee landen elkaar zien.

Eerder had Trump eind mei of begin juni genoemd als mogelijke data voor zijn gesprek met Kim. Tijdens de paasvakantie reisde CIA-directeur Mike Pompeo, door Trump aangeduid als de nieuwe minister van Buitenlandse Zaken, in het geheim naar Pyongyang voor een ontmoeting met de Noord-Koreaanse dictator. Over het waar en wanneer van de ontmoeting tussen Trump en Kim is nog altijd geen duidelijkheid.

"Kim is echt heel open geweest", aldus Trump. "En ik denk dat hij heel eerbaar is, op basis van alles dat we te zien krijgen." Eerder had hij Kim nog omschreven als een raketman die bezig was met een zelfmoordmissie.

De Amerikaanse sancties tegen Noord-Korea zijn "de zwaarste die we ooit een land opgelegd hebben". Trump waarschuwde nog eens dat Washington zou opstappen als de gesprekken niet productief zouden zijn. "Misschien zal het prachtig zijn, misschien niet", aldus Trump. "Ik denk dat we de kans hebben iets speciaals te doen rond Noord-Korea."