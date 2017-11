Trump looft goede verhouding met Duterte EB

07u59

Bron: DPA 0 AFP De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Filipijnse ambtsgenoot Rodrigo Duterte. De Amerikaanse president Donald Trump heeft zijn goede verhouding met de Filipijnse president Rodrigo Duterte geprezen. Beiden spraken elkaar vandaag in de Filipijnse hoofdstad Manilla, tijdens een bilaterale ontmoeting in de marge van de vierdaagse top van de ASEAN (Associatie van Zuidoost-Aziatische Naties). Duterte is erg omstreden vanwege zijn brutale aanpak van drugscriminelen, met duizenden doden. Ook krijgt hij zware kritiek op zijn manier van regeren.

Van de Amerikaanse president werd verwacht dat hij het met Duterte over de moeilijke situatie van de mensenrechten op de Filipijnen zou hebben. Trump reageerde daar niet op. Ook bij het Witte Huis is geen informatie verkregen of Trump het daarover met Duterte heeft gehad.

Protest

In de aanloop naar de top kwamen vandaag in Manilla zowat duizend betogers, onder wie veel studenten, op straat die vooral tegen de deelname van Trump protesteerden. Ze scandeerden anti-Amerikaanse slogans en staken een beeltenis van Trump waarbij de armen en benen een swastika vormden, in brand. De politie is massaal aanwezig en zet het waterkanon in. Bij schermutselingen tussen beide kampen zouden al zestien mensen - tien betogers en zes agenten - gewond zijn geraakt.

De ASEAN, die dit jaar haar 50ste verjaardag viert, bestaat uit tien landen: Brunei, Cambodja, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, de Filipijnen, Singapore, Thailand en Vietnam. Aan de 31ste top, die loopt tot 16 november, nemen ook vertegenwoordigers van China, de Verenigde Staten, Australië, Canada, India, Japan, Nieuw-Zeeland, Zuid-Korea, Rusland, de Europese Unie en de VN deel.