Trump looft Boris Johnson en Nigel Farage kort voor Brits staatsbezoek: "Ontmoeting niet uitgesloten"

30 mei 2019

20u13

Bron: Belga 0 Enkele dagen voor de start van zijn staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk, heeft de Amerikaanse president Donald Trump zich lovend uitgelaten over de brexit-hardliners Boris Johnson en Nigel Farage. Trump liet ook uitschijnen dat, in de marge van dat staatsbezoek, een ontmoeting met zijn twee "vrienden" niet uitgesloten is.

Trump en zijn vrouw Melania trekken komende maandag naar het Verenigd Koninkrijk voor een drie dagen durend staatsbezoek. Vandaag kreeg de Amerikaanse president alvast de vraag of hij van plan is om bij de gelegenheid ook Johnson of Farage te ontmoeten. "Dat zou kunnen. Nigel Farage is een vriend van mij. Boris Johnson is een vriend van mij", zo luidde het antwoord van Trump. "Het zijn twee zeer goede kerels, zeer interessante mensen." Trump feliciteerde Farage ook met zijn overwinning tijdens de Europese parlementsverkiezingen. Diens Brexit Party heeft daar 31,7 procent van de stemmen en 29 Europese zetels behaald.

Boris Johnson heeft bekendgemaakt dat hij kandidaat is om Theresa May op te volgen als leider van de Conservatieve Partij en als Britse eerste minister. Trump wil echter niet zo ver gaan om zijn steun voor hem uit te spreken. "Het zijn mijn vrienden, maar ik heb er nog niet aan gedacht om hen te steunen. Misschien is het niet aan mij om iemand te steunen.”

Brits premier Theresa May heeft vorige week haar ontslag aangekondigd, maar zal tijdens het bezoek van Trump nog altijd in functie zijn. May en Trump zullen elkaar ook ontmoeten tijdens het staatsbezoek.