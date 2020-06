Trump lijkt problemen te hebben met trap en glaasje water, Twitter gaat los Bob van Huët

14 juni 2020

08u39

Bron: AD.nl 0 De Amerikanen gaan op sociale media los over de laatste toespraak van Donald Trump op de militaire academie van West Point. Niet zozeer over wat de Amerikaanse president daar zei, maar vanwege de twijfels over zijn fysieke optreden.

Met name de manier waarop Trump na zijn toespraak over een trap naast het podium naar beneden kwam, was volgens kritische Twitteraars ‘bizar’ en zelfs ‘zorgwekkend’. Waar andere gezagsdragers de op het oog niet steile treden gemakkelijk namen, leek de president daar enige moeite mee te hebben. Even daarvoor had hij met schijnbare moeite een glaasje water tot zich genomen. Het uitspreken van de naam van de beroemde generaal MacArthur leek hem ook moeite te kosten.

then, there’s the stairs. pic.twitter.com/ngwru8TTNy Lipstick Killer(@ lipstickkills) link

Glad

Onder de hashtag #TrumpIsNotWell wordt inmiddels flink gespeculeerd over wat er aan de hand kan zijn met de president, die op zijn minst geen krachtige indruk maakte. Tal van twitterdiagnoses volgden, ook meerdere artsen gaven al hun mening. ‘Samen met andere symptomen zou dit genoeg reden moeten zijn voor een hersenscan’, reageerde Bandy X. Lee, een psychiater van de Yale Universiteit.

Trump zelf voelde zich genoodzaakt te reageren met een tweet. Hij zei daarin dat de trap ‘heel lang en steil’ was, dat er geen trapleuning was en dat het er bovendien vooral erg glad was. “Het laatste wat ik wou was ‘vallen’, zodat de fake news media daar lol over zouden hebben’”, aldus de president. “De laatste meters rende ik naar de begane grond.”

The ramp that I descended after my West Point Commencement speech was very long & steep, had no handrail and, most importantly, was very slippery. The last thing I was going to do is “fall” for the Fake News to have fun with. Final ten feet I ran down to level ground. Momentum! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Twijfels

Terwijl aanhangers van de president hem prezen en zeiden dat hij het goed had gedaan, overheerst op de sociale media twijfel over Trumps optreden en ook over zijn uitleg. In de stijl van Trump schrijft iemand, ‘Dit was een van de steilste trappen in de geschiedenis van ons land. Veel mensen zullen zeggen dat zelfs Evel Knievel (de beroemde stuntman) zich hieraan niet zou hebben gewaagd.’

De speech van de president komt er overigens slecht van af in de fact check van de New York Times. De kritische krant constateerde vele overdrijvingen, onder meer dat het kalifaat Islamitische Staat onder Trump voor ‘honderd procent’ procent zou zijn vernietigd. Dat is ‘spelen met woorden’ want Islamitische Staat is zijn kalifaat dan wel kwijt maar de laatste maanden juist weer actief met aanslagen en moordpartijen in Irak en Syrië, zo klonk het.

Trumps toespraak was vooraf al omstreden omdat de kadetten van de West Point moesten samenkomen in een riskante omgeving vanwege coronabesmetting. Ze moesten daarvoor speciaal in quarantaine.