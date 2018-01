Trump lijkbleek na onverwachte overwinning, ontroostbare Melania en het plan van Ivanka: de frappantste onthullingen uit boek over Trumps Karen Van Eyken

De Amerikaanse politiek en de Trumps in het bijzonder worden opgeschrikt door explosieve onthullingen die zijn opgetekend door journalist Michael Wolff in zijn boek 'Fire And Fury: Inside the Trump White House'. Dit zijn de opvallendste passages.

Het boek verschijnt volgende week maar enkele kranten publiceerden al een voorproefje.

"Trump zag een spook"

Donald Trump en zijn team verwachtten niet dat hij het laken tijdens de verkiezingen naar zich toe kon trekken. Zijn overwinning was onverhoopt. Toen de duidelijke trend zich begon af te tekenen tijdens de verkiezingsavond, vertelde zoon Donald Junior tegen een vriend dat zijn vader er uitzag alsof hij een spook had gezien.

De toekomstige president zag lijkbleek en was in shock. Volgens Wolff deed de zakenman immers niet mee om te winnen, maar bekeek hij het als een marketingstunt die zijn imperium een boost moest geven.

Volgens Steve Bannon duurde de fase van complete verbazing en ongeloof echter niet lang. "Plots was Trump ervan overtuigd dat hij het verdiende om te winnen en dat hij bekwaam was om president te zijn."

Huilende Melania

Voor echtgenote Melania was de shock nog veel groter. Na de overwinning van haar man was ze wanhopig. Ze huilde bittere tranen omdat ze er geen zin in had om vier jaar in de spotlights te staan.

Te weinig celebrities

Naar verluidt was Trump woest toen bleek dat heel wat celebrities hun kat hadden gestuurd naar de inauguratie. En dat was volgens insiders ook aan zijn lichaamshouding door de dag te zien. Hij hield de lippen op elkaar en keek heel de tijd nijdig en kwaad.

Ivanka als president

Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner zouden een deal hebben gemaakt. Als de opportuniteit zich voordoet, dan zal Ivanka degene zijn die presidentskandidaat wordt. "De eerste vrouwelijke president van de Verenigde Staten zal niet Hillary Clinton zijn maar wel Ivanka Trump", zou de dochter van Donald Trump zich laten ontvallen hebben. Ivanka en haar man Jared Kushner waren het er onderling over eens. Niet Jared maar wel Ivanka zal een gooi doen naar het presidentschap.

Ivanka Trump en haar echtgenoot Jared Kushner met één van hun kinderen.

Ex-adviseur van het Witte Huis, Steve Bannon, was volgens Wolff onthutst toen hij over de deal van het koppel hoorde. "Dat hebben ze toch niet gezegd?", riep Bannon uit. "Stop, komaan. Hebben ze dat echt gezegd? Alsjeblieft, zeg dat het niet waar is. Oh, mijn God."

De vroegere chef-strateeg loopt niet hoog op met Ivanka Trump. Ooit noemde hij haar "as dumb as a brick" (oliedom).

“Verraad, onpatriottisch en rotzooi”

Bannon haalt ook zwaar uit naar de oudste zoon van de Republikeinse bewoner van het Witte Huis, Donald Trump jr (40). Bannon noemt een ontmoeting van deze laatste met een Russische advocate tijdens de verkiezingsstrijd van 2016 “verraad, onpatriottisch en rotzooi”.

Trump lijkt zelf ondertussen volledig afstand te nemen van zijn ex-adviseur: “Hij heeft zijn verstand verloren,” klinkt het. Ook Melania Trump haastte zich om namens haar woordvoerder alle aantijgingen te ontkennen.