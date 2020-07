Trump ligt ver achter Biden in belangrijke swing states KVE

24 juli 2020

06u13

Bron: Belga 0 In de aanloop naar de Amerikaanse presidentsverkiezingen ligt de huidige president Donald Trump in de zogenaamde ‘swing states’, de staten waar het om te doen is, ver achter zijn rivaal Joe Biden. Dat blijkt donderdagavond uit een peiling van Fox News.

Democraat Biden heeft een voorsprong in Michigan. Vooral vrouwen lijken daar tegen de Republikein Trump te stemmen, blijkt uit de peiling van Fox News.

In Pennsylvania zou 50 procent van de ondervraagde kiezers Biden steunen, vergeleken met 39 procent voor Trump. In 2016 verloor Hillary Clinton de oostelijke staat aan Trump met minder dan 45.000 stemmen. In Minnesota zou het er volgens de peiling nog slechter uitzien voor Trump.



De ‘swing states’ zijn staten waar even goed een Democraat als een Republikein kan winnen. De Amerikaanse presidentsverkiezingen staan gepland op 3 november.