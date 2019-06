Trump legt uit waarom hij aanval op Iran afblies: “Generaal zei me dat er 150 doden zouden vallen” LH

21 juni 2019

15u55

Bron: ANP 6 De Amerikaanse president Donald Trump blies tien minuten voor de geplande aanval op Iran die militaire actie af omdat daardoor 150 mensen zouden kunnen omkomen. Dat heeft hij uitgelegd op Twitter.

Trump meldde op Twitter dat zo'n aanval niet “in verhouding zou staan” tot het neerschieten van een onbemande Amerikaanse drone door Iran eerder deze week. Volgens Amerikaanse media waren gevechtsvliegtuigen al onderweg, terwijl schepen van de Amerikaanse marine in aanvalspositie lagen, toen de aanvalsopdracht door het Witte Huis weer werd ingetrokken.

“We stonden afgelopen nacht op het punt om toe te slaan op drie verschillende plaatsen, toen ik vroeg hoeveel er zouden sterven. 150 mensen, sir, was het antwoord van een generaal. 10 minuten voor de aanval hield ik hem tegen, niet in verhouding met het neerschieten van een onbemande drone. Ik ben niet gehaast. Ons leger is terug op sterkte, vernieuwd en klaar om uit te rukken, het is het beste in de wereld”, tweette de president. “De sancties (tegen Iran) doen pijn en ik heb er nog andere aan toegevoegd gisteren”, ging hij voort. De president voegt er nog aan toe dat Iran nooit atoomwapens zal hebben. Volgens hem is Iran “een sterk verzwakte natie vandaag”.

....On Monday they shot down an unmanned drone flying in International Waters. We were cocked & loaded to retaliate last night on 3 different sights when I asked, how many will die. 150 people, sir, was the answer from a General. 10 minutes before the strike I stopped it, not.... Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Gisteren haalde Iran een Amerikaanse onbemande drone neer. Volgens Iran bevond de drone zich op dat moment in haar territoriale wateren, iets wat de Amerikanen ten stelligste ontkennen. Het was voor het eerst dat de VS een van hun grote drones verloren.

De VS trokken zich vorig jaar terug uit een internationaal akkoord dat ertoe moest leiden dat Iran geen atoomwapens in handen krijgt. De Amerikaanse president koos in de plaats voor een politiek van economische sancties tegen Iran als drukkingsmiddel. Sindsdien loopt de spanning tussen de twee landen hoog op. Iran dreigt zich binnenkort ook niet langer aan het verdrag te houden, wat nog meer olie op het vuur zou kunnen gooien.

Lees ook: deze gebeurtenissen deden de spanningen tussen de VS en Iran oplopen.

Meer over Iran

politiek