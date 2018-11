Trump legt overheidsrapport over gevolgen van klimaatsverandering op Amerikaanse economie naast zich neer: “Ik geloof er niet in” IVI

26 november 2018

23u36

Bron: Belga, The Guardian, CNN 0 De Amerikaanse president Donald Trump legt een rapport over de zware gevolgen van klimaatsverandering voor de Amerikaanse economie naast zich neer. Trump zegt dat hij er “niet in gelooft”. Het onderzoek is gebeurd op vraag van Trumps eigen regering.

“Ik heb het gezien, ik heb een deel gelezen en het is oké”, zegt Trump over het rapport dat door meer dan driehonderd wetenschappers en dertien federale instellingen is opgesteld. “Maar ik geloof er niet in.”

In het rapport staat dat de VS tegen het einde van de eeuw honderden miljarden dollars verlies zouden kunnen lijden ten gevolge van broeikasgassen die in de atmosfeer terechtkomen. Regionale overheden en industrieën die afhankelijk zijn van een klimaat dat in balans is - zoals toerisme, agricultuur en de visserij - zullen in moeilijkheden komen. Ook de impact van de klimaatsverandering in andere landen zal gevolgen hebben voor de VS. De prijzen van de import en export zullen er namelijk ook door beïnvloed worden. Bovendien zouden aan het einde van de 21ste eeuw duizenden mensen per jaar sterven door de extreme hitte of koude.

Het National Climate Assessment- rapport - dat om de vier jaar op vraag van de Amerikaanse regering wordt uitgebracht - is vorige week vrijdag vrijgegeven. Trump en zijn regering minimaliseren nu de conclusies van de analyses die in het rapport neergeschreven staan. Volgens een woordvoerder van het Witte Huis zijn de bevindingen “gebaseerd op het meest extreme scenario”. Nochtans hebben de onderzoekers in hun rapport wel degelijk meerdere scenario’s beschreven, gebaseerd op verschillende niveau’s van de vervuiling en andere factoren.