Trump legt ontwerpbegroting van 4,4 biljoen dollar op tafel Redactie

12 februari 2018

21u05

Bron: Belga 0 Amerikaans president Donald Trump heeft vandaag een ontwerpbegroting van 4,4 biljoen dollar voor het boekjaar 2019 gepresenteerd. Het voorziet een aanzienlijke stijging van honderden miljarden dollars door defensie en grensbewaking. Alleen al het Pentagon zou 686 miljard meer krijgen.

De programma's voor de armere, oudere en behoeftigere delen van de bevolking zouden daarentegen drastisch teruggeschroefd worden. Buitenlandse Zaken zou 27 procent minder aan financiële middelen ontvangen en EPA, het federale agentschap voor volksgezondheid en milieubescherming zou het met 37 procent minder moeten doen.

Het ontwerp is het tegendeel van Trumps verkiezingsbelofte over een evenwichtige begroting. Zelfs als alle bezuinigingen in de sociale sector voor een totaalbedrag van 3 biljoen dollar over een periode van tien jaar worden uitgevoerd, zou dat het tekort nog met 7 biljoen doen toenemen. Amerikaanse presidenten stellen traditiegetrouw een eigen ontwerpbegroting voor, die echter in de regel meer op 'wishfull thinking' berust. Trumps voorstel zal onder deze vorm nooit uitgevoerd worden. De Amerikaanse media bestempelden het in een eerste reactie als "sciencefiction" of "dead on arrival", een doodgeboren kind.

Schuldenberg

Het begrotingsrecht ligt bij het Congres. Dat had enkele dagen geleden beslist de huidige begroting nog met een bijkomende 300 miljard over twee jaar op te schroeven, wat voor hevige buikkrampen bij de Republikeinen zorgde, omdat die traditioneel prat gaan op een begrotingsdiscipline.

Trumps ontwerpbegroting erkent stilzwijgend dat de rond de jaarwisseling afgesproken belastinghervorming over langere tijd een negatieve werking op de Amerikaanse schuldenberg zal hebben.

De Republikeinen hebben al langer besparingen op sociale programma's als Medicare en Medicaid en op voedselbonnen voor ogen. Dat stoot op felle tegenstand bij de Democraten.