Trump legt Iraanse regering nieuw inreisverbod op IB

26 september 2019

02u03

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft in het kader van het conflict met Iran een inreisverbod opgelegd aan hooggeplaatste regeringsfunctionarissen in Teheran.

Ook hun directe familieleden mogen tot nader order de VS niet meer in, zo staat in een mededeling die woensdagavond plaatselijke tijd door het Witte Huis werd verspreid.

Het is het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat zal bepalen op welke personen het verbod daadwerkelijk van toepassing is.

“Staatssponsor van terrorisme”

Als reden voor de nieuwe beperkingen voert Trump aan dat de Iraanse regering "een staatssponsor van terrorisme" is. Het inreisverbod blijft van kracht tot het ministerie van Buitenlandse Zaken van mening is dat de maatregel niet langer nodig is, luidt het tot slot. ‘