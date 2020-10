Trump lang niet de eerste leider die besmet raakte met het coronavirus ADN

02 oktober 2020

14u08

Bron: ANP, Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump (74) heeft vrijdag bekendgemaakt dat hij en zijn vrouw Melania besmet zijn met het coronavirus . Met wereldwijd tot nu toe in totaal al bijna 35 miljoen besmettingen, is Trump niet de enige politieke leider die het virus opliep.

Een van de eerste politici die corona bleek te hebben, was onderminister van Volksgezondheid in Iran, Iraj Harirchi (54).

Zweten

Hij testte eind februari positief. Ironisch genoeg had Harirchi een dag ervoor nog een persconferentie gegeven waarin hij de gevolgen van de uitbraak in zijn land trachtte te minimaliseren. Hij streek toen meermaals met een zakdoek over zijn gezicht om het zweet weg te vegen. Hij oogde ook ongemakkelijk.



In Canada was het eind maart niet premier Justin Trudeau die het virus opliep, maar wel zijn vrouw Sophie Grégoire Trudeau (45). De premier ging 14 dagen in thuisisolatie, terwijl de first lady vlug herstelde van haar milde symptomen. Ze had het virus opgelopen in Londen.

Intensieve zorgen

Daar bleek begin april dat Boris Johnson (56), de premier van Groot-Brittannië, positief getest was. Hoewel hij eerst zelf liet verstaan een milde versie van de ziekte te hebben, kwam hij later toch in het ziekenhuis terecht. Johnson bleek er op een bepaald moment zelfs ernstig aan toe en belandde op de afdeling intensieve zorgen. Na ongeveer een week mocht hij weer naar huis.



Een andere leider die in het ziekenhuis belandde door het coronavirus, was de president van Honduras, Juan Orlando Hernández (51). Half juni bleken hij en zijn vrouw besmet te zijn. Na meer dan twee weken in het ziekenhuis herstelde Hernández.

Bagatelliseren

Niet veel later bleek de Braziliaanse president Jair Bolsonaro (65) ook besmet met het longvirus. Ook zijn vrouw Michelle Bolsonaro was besmet. De Braziliaan, die eerder regelmatig het virus bagatelliseerde terwijl zijn land op plek twee staat van het meeste aantal doden door Covid-19, droeg bij het bekendmaken van zijn besmetting toch maar een mondkapje.

In augustus liet hij weten dat hij genezen was en dat dankzij hydrochloroquine, een medicijn dat geen wetenschappelijk bewezen effectiviteit tegen het virus heeft. Sindsdien probeert Bolsonaro de besmetting - en het overwinnen van de ziekte - vooral in te zetten als troef, een bewijs voor hoe sterk hij is.

‘Verschrikkelijk’

De Italiaanse voormalig regeringsleider Silvio Berlusconi, werd in september opgenomen in een ziekenhuis vanwege het coronavirus. De 83-jarige risicopatiënt vreesde voor zijn leven, maar kon na iets meer dan een week het ziekenhuis verlaten. Eerder omschreef hij vanop zijn ziekbed zijn besmetting met het coronavirus als de ergste ervaring van zijn leven.

“Het is echt een verschrikkelijk virus en ik wens het niemand, niemand toe om in deze situatie terecht te komen.”

Ook royals

Ook verschillende leden van de koninklijke huizen in Europa liepen het virus op. Prins Albert II van Monaco (62) testte in maart positief. De Britse prins Charles (71) werd in juni getroffen door het virus, maar had alleen milde klachten.

Sterfgeval?

De enige politiek leider die mogelijk is overleden aan Covid-19 was de president van Burundi, al zijn dat slechts geruchten. Volgens de regering overleed Pierre Nkurunziza (55) aan een hartaanval, zijn vrouw Denise lag wel gelijktijdig vanwege een coronabesmetting in het ziekenhuis.

Lees ook:

President Trump besmet met coronavirus: wat nu?

TIJDLIJN. De markantste uitspraken van Trump over het virus: “Corona zal op een dag miraculeus verdwijnen”