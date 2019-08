Trump lanceert ruimtecommando kv

30 augustus 2019

00u38

Bron: Belga 0 President Donald Trump heeft donderdag het Amerikaanse Space Command gelanceerd, een nieuwe divisie binnen het ministerie van Defensie dat zal instaan voor alle nationale veiligheidsoperaties in de ruimte. Het US Space Command (SPACECOM) mag niet worden verward met het ruimteleger dat Trump zo graag wil oprichten, maar waarvoor de goedkeuring van het Congres vereist is.

Trump zelf ziet het ruimtecommando naar eigen zeggen als een voorloper van dat ruimteleger en in een verklaring van het Witte Huis wordt het Space Command "een cruciale stap" genoemd in het streven naar deze zesde entiteit binnen de Amerikaanse strijdkrachten.

"SPACECOM zal de vitale belangen van Amerika in de ruimte verdedigen, dapper agressie afschrikken en Amerika's rivalen ver achter zich laten", aldus Trump, die de ruimte omschrijft als een domein van krijgsvoering.



Het Space Command zal worden geleid door generaal John Raymond, huidig commandant van het Air Force Space Command, een divisie van de Amerikaanse luchtmacht die toeziet op ruimtezaken.



"Net zoals we land, lucht, zee en de cyberspace hebben erkend als strijddomeinen zullen we nu ook de ruimte behandelen als een aparte regio onder toezicht van een nieuw en verenigd geografisch commando", besloot Trump.