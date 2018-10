Trump lacht: “Kan je je inbeelden dat ik zou drinken? Het zou wat zijn” ADN

01 oktober 2018

20u15

Bron: Belga, CNN 0 De Amerikaanse president Donald Trump geeft het graag toe: het feit dat hij geen druppel alcohol drinkt, is goed nieuws voor iedereen.

Nadat Brett Kavanaugh voor de Amerikaanse Senaat herhaaldelijk liet verstaan dat hij graag een pint drinkt, stelde Trump tijdens een persconferentie vandaag dat hij op dat vlak helemaal anders is dan de geplaagde kandidaat-rechter voor het hooggerechtshof.

“Ik ben geen drinker”, zei de president in de tuinen van het Witte Huis. "Ik kan eerlijk zeggen dat ik nog nooit een biertje heb gedronken in mijn leven.” Volgens Trump is dat maar goed ook. “Het is een van mijn zeldzame goede eigenschappen”, lachte hij. “Ik heb nog nooit een glas alcohol gedronken. Nog nooit. Voor geen enkele reden. Kan je je inbeelden als ik dat wel deed? Wat een rommeltje zou ik zijn. Ik zou de slechtste drinker ter wereld zijn.”



Een jaar geleden sprak Trump openlijk over de alcoholproblemen waarmee zijn oudere broer had geworsteld. Fred Trump Jr. vocht een groot deel van zijn leven tegen de drankduivel en stierf in 1981, op 43-jarige leeftijd. “Hij zei me dat ik nooit mocht drinken. Hij was veel ouder en ik luisterde naar hem”, zei de president op een anti-drugsevenement.