Trump lacht demonstrant uit tijdens verkiezingsrally: “Ga maar naar huis, naar je mammie” LH

11 januari 2020

18u12

Bron: Fox News, Newsweek 0 Tijdens een verkiezingsrally in Toledo in de staat Ohio heeft de Amerikaanse president Donald Trump een demonstrant uitgelachen. “Ga maar naar huis, naar je mammie”, riep hij de man toe die luid werd uitgejouwd.

Het incident vond plaats tijdens de eerste helft van Trumps speech. De man hield een bord omhoog met de tekst “Geen oorlog” naar aanleiding van de spanningen tussen Iran en de VS na de raid op generaal Qassem Soleimani, maar werd snel door de security uit het publiek geplukt.



De verkiezingsrally van president Trump in Toledo was de eerste sinds de VS eind vorige week Soleimani doodden met een drone-aanval.

Trump onderbrak zijn toespraak in Toledo en begon samen met het publiek te applaudisseren toen de man uit de arena werd gezet. “Hij gaat naar huis, naar z’n mammie. Een prachtig gezicht. Dankjewel, beveiligers. Ga maar naar huis, naar je mammie”, zei Trump.



Protesten zijn geen uitzondering bij politieke bijeenkomsten van Trump. In augustus vorig jaar werd Trumps speech in de staat New Hampshire onderbroken door een demonstrant. Trump reageerde toen door de man uit te lachen met zijn gewicht.