Trump laat vader basketbalspeler die vastzat in China niet los: "Ondankbare gek!"

20u09

Bron: The Hill 0 Photo News De Amerikaanse president Donald Trump kan het twitteren niet laten, en deinst er niet voor terug daarbij bijzonder grofgebekt uit de hoek te komen. Zijn laatste wapenfeit: de vader van een basketbalspeler die uit een Chinese cel werd vrijgelaten, volgens Trump na zijn interventie, een "ondankbare gek" noemen.

Het was nog maar 5.25 uur in Washington DC vanmorgen toen Trump al naar zijn smartphone greep en twee bijzonder vileine tweets de wereld instuurde, gericht aan LaVar Ball. Dat is de vader van een basketbalspeler van de universiteit van Californië, die in China samen met twee anderen gearresteerd was op verdenking van een winkeldiefstal. Trump kaartte de kwestie aan bij de Chinese president tijdens zijn bezoek aan China. Later werden ze vrijgelaten, maar Ball plaatste openlijk vraagtekens bij Trumps rol daarin.

De president noemde Ball in twee tweets "een arme versie van Don King", een Amerikaanse controversiële bokspromotor, en een "ondankbare gek". "Het was niet het Witte Huis, niet het ministerie van Buitenlandse Zaken en ook niet vader LaVars zogenaamde mensen in China die zijn zoon een lange gevangenisstraf hebben bespaard. HET WAS IK. Jammer!", klonk het nog.

It wasn’t the White House, it wasn’t the State Department, it wasn’t father LaVar’s so-called people on the ground in China that got his son out of a long term prison sentence - IT WAS ME. Too bad! LaVar is just a poor man’s version of Don King, but without the hair. Just think.. Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Trump maakte ook duidelijk dat LaVar "de komende vijf tot tien jaar Thanksgiving had kunnen vieren in China. "Denk eraan, winkeldiefstal is niets kleins in China, het is echt iets zwaars. Ondankbare gek!"

...LaVar, you could have spent the next 5 to 10 years during Thanksgiving with your son in China, but no NBA contract to support you. But remember LaVar, shoplifting is NOT a little thing. It’s a really big deal, especially in China. Ungrateful fool! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

"Had ze in de gevangenis moeten laten"

Zondag al had Trump getweet dat hij de basketballers beter in de gevangenis had laten zitten, gevolgd door een tweet maandag dat hij ze dan maar op zijn volgende trip naar China had moeten bevrijden.

Eerder had de president de collegespelers via Twitter laten weten dat ze hem best konden bedanken voor de rol die hij heeft gespeeld bij hun vrijlating. De basketballers bedankten Trump vervolgens op een conferentie. Ook verontschuldigden ze zich voor hun gedrag in China.

Shoplifting is a very big deal in China, as it should be (5-10 years in jail), but not to father LaVar. Should have gotten his son out during my next trip to China instead. China told them why they were released. Very ungrateful! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link

Now that the three basketball players are out of China and saved from years in jail, LaVar Ball, the father of LiAngelo, is unaccepting of what I did for his son and that shoplifting is no big deal. I should have left them in jail! Donald J. Trump(@ realDonaldTrump) link