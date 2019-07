Trump laat “staatsburger”-vraag vallen kv

11 juli 2019

21u17

Bron: Belga 2 De Amerikaanse president Donald Trump ziet af van de omstreden "staatsburger"-vraag bij de komende volkstelling in 2020. Dat hebben Amerikaanse functionarissen laten weten, kort voordat het staatshoofd zijn plannen bekendmaakt.

De omstreden vraag of iemand staatsburger is van de VS moet duidelijk maken of iemand legaal op Amerikaanse bodem verblijft. Trump wilde die vraag aan de volkstelling toevoegen, maar laat die vraag vallen. Hij wil echter hoe dan ook te weten komen hoeveel illegalen er in de VS zijn. Waarschijnlijk zal hij daarom nu per decreet een ander bevolkingsonderzoek afdwingen waaruit dat dan duidelijk wordt.



De VS kennen geen burgerlijke stand zoals bijvoorbeeld in België. Bij verkiezingen dienen kiesgerechtigden zich bijvoorbeeld zelf te melden.

Grootschalige actie tegen illegalen

Zondag beginnen in de VS in zeker tien steden grote acties om illegalen aan te houden en het land uit te zetten, melden Amerikaanse media vandaag. De verantwoordelijke immigratiedienst ICE (Immigration and Customs Enforcement) zou duizenden familieleden op willen pakken van illegalen die al een bevel hebben gehad het land uit te gaan. Er zijn naar schatting een miljoen mensen in de VS die een bevel hebben gekregen het grondgebied te verlaten.

President Trump heeft de razzia’s eerder aangekondigd, maar toen werden ze op de valreep niet uitgevoerd. Een woordvoerder van de ICE wilde geen plannen van de organisatie onthullen en zei enkel “dat ICE zich bezighoudt met het verwijderen van illegaal aanwezige buitenlanders die een bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, de openbare orde of de veiligheid aan de grens”.