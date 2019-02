Trump laat nieuwe peperdure golfsimulator in Witte Huis installeren ADN

14 februari 2019

13u49

Bron: ANP 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een grote golfsimulator in de privéruimten van het Witte Huis laten installeren. In een vertrek kan hij op een virtueel golfterrein naar keuze spelen en de bal in een beeldscherm slaan.

Dat meldt The Washington Post op gezag van mensen betrokken bij de installatie van het technologisch hoogstandje. Volledigheidshalve meldt de krant ook dat er al een golfsimulator in het Witte Huis was: een minder geraffineerde installatie die er door Trumps voorganger Barack Obama was neergezet.

Afgelopen maand nog meldde een nieuwszender dat Trump als gevolg van de 'shutdown', de politieke impasse over de begroting, al vijftig dagen niet had kunnen golven. Het was volgens de zender de langste periode dat de president zijn favoriete sport niet had kunnen beoefenen.



De bronnen van de Washington Post zeggen dat Trump uit eigen zak 50.000 dollar (zo’n 44.000 euro) heeft betaald voor de nieuwe installatie binnenskamers.