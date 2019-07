Trump laat Franse belasting op techreuzen onderzoeken en overweegt vergeldingsmaatregelen kv

10 juli 2019

22u03

Bron: Reuters, Bloomberg 0 De Amerikaanse president Donald Trump heeft een onderzoek bevolen naar de geplande Franse belasting op technologiebedrijven. Dat melden twee bronnen die op de hoogte zijn van de zaak aan persagentschap Bloomberg.

Grote technologiebedrijven als Facebook, Google en Amazon liggen onder vuur omdat ze aan hogere belastingbijdragen ontsnappen door hun winsten enkel aan te geven in landen met gunstige belastingtarieven zoals Ierland en Luxemburg, in plaats van in de landen waar ze hun producten verkopen en diensten verlenen. Velen beschouwen dergelijke praktijken als oneerlijk. Omdat maatregelen van de EU op zich laten wachten, heeft Frankrijk beslist om zelf het heft in handen te nemen en een digitale belasting in te voeren.

Het Franse parlement keurde vorige week een wetsvoorstel goed waarbij er een belasting van 3 procent gehoffen wordt op technologiebedrijven die jaarlijks wereldwijd minstens 750 miljoen euro binnenhalen en een digitale verkoop van 25 miljoen euro in Frankrijk hebben. Morgen stemt de Franse senaat over het voorstel.

Amerikaans onderzoek

De Amerikaanse handelsvertegenwoordiger Robert Lighthizer zou tot een jaar de tijd krijgen om te onderzoeken of het Franse plan negatieve gevolgen zou hebben voor de Amerikaanse technologiebedrijven en om met oplossingen op de proppen te komen. Het zogenaamde ‘onderzoek 301' is hetzelfde middel dat president Trump gebruikte om importheffingen voor Chinese goederen in te voeren nadat de VS China beschuldigden van diefstal van intellectuele eigendom.

De voorbije maanden hebben de VS actief gelobbyd bij Europese landen om geen belastingen te heffen op de inkomsten van technologiebedrijven als Facebook Inc. en Alphabet Inc., het moederbedrijf van Google. Volgens Lightizer zou de invoering van een digitale belasting Amerikaanse bedrijven oneerlijk hard treffen.

Volgens de Franse minister van Financiën Bruno Le Maire is Frankrijk niet het enige land dat een dergelijke belasting voor digitale bedrijven wil invoeren. De Amerikaanse poging tot “chantage” is volgens hem dan ook zinloos.

Belastinghervorming G20

Vorige maand gaven de ministers van Financiën van de G20 het startschot voor een radicale belastinghervorming, die zou moeten leiden tot het sluiten van de achterpoortjes in de wet die nu worden gebruikt door techreuzen als Facebook, Google en Amazon om hun bedrijfsbelasting te drukken. Vooral Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk drongen aan op dergelijke maatregelen.

Met de voorgestelde hervorming zullen bedrijven hun belastingen moeten betalen in het land waar ze hun producten verkopen, zelfs al hebben ze geen fysieke aanwezigheid in dat land. Lukt het hen alsnog om hun winsten aan te geven in landen met gunstige tarieven, dan zullen ze een wereldwijde minimumbelasting moeten betalen.



De nieuwe regels zullen enerzijds een hogere belastingdruk voor grote multinationals met zich meebrengen, en maken het anderzijds ook moeilijk voor landen als Ierland om buitenlandse investeerders aan te trekken met de belofte van een bijzonder lage bedrijfsbelasting.