Trump laat Amerikaanse oliesector ‘nooit’ in de steek en bestelt hulpplan JG

21 april 2020

17u13

Bron: Belga 0 De Amerikaanse president Donald Trump zweert via Twitter dat hij de oliesector nooit in de steek zal laten. De man die aan de knoppen van de Verenigde Staten draait, heeft zijn ministers van Energie en Financiën opgedragen een steunplan uit te werken voor de sector.

Maandag was de prijs van een vat van de Amerikaanse oliesoort West Texas Intermediate (WTI) in New York gedaald naar -37,63 dollar. Het ineenstorten van de vraag als gevolg van de coronacrisis, een hoog aanbod en overvolle stocks zorgden voor een historisch lage prijs.

De verkopers van olie stonden een negatieve prijs toe, dus betaalden zelf om van hun olie af te geraken. De prijs van Amerikaanse ruwe olie startte ook vandaag negatief, maar is gaandeweg de handelsdag enkele dollars boven het nulpunt gekropen.

De capriolen van de oliekoersen inspireerden alvast de Amerikaanse president voor een nieuwe tweet. "We laten de grootse Amerikaanse olie- en gasindustrie nooit in de steek", aldus Trump. "Ik heb de minister van Energie en de minister van Financiën gevraagd een plan uit te werken dat middelen vrijmaakt, zodat deze belangrijke bedrijven en jobs tot ver in de toekomst verzekerd zijn.”